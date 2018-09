VIDÉO - Cher dévoile un clip 100% féminin pour "SOS", une reprise d'ABBA

Cher - SOS [Official HD Music Video]

publié le 20/09/2018 à 14:15

Cher rend hommage à Abba et aux femmes dans son nouveau clip, SOS, extrait de son prochain album, Dancing Queen à paraître à la fin du mois de septembre. La chanteuse américaine de 72 ans a préféré s'absenter de cette vidéo, dévoilée ce mardi 18 septembre, pour laisser place à une armée de personnalités venues incarner une image diversifiée et inclusive de la sororité.



L'actrice transgenre Trace Lysette (Transparent, Pose), la comédienne et chroniqueuse canadienne ouvertement homosexuelle Sabrina Jalees ou encore l'actrice américaine Rumer Willis (Empire) font parties du casting de ce clip très féminin.

Les images véhiculées par ce dernier permettent alors de revisiter la chanson d'ABBA, quarante ans après sa sortie et de montrer aux femmes que, peu importe leur âge, leurs origines ou leur couleur de peau, elles peuvent compter les unes sur les autres.