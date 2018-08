VIDÉO - Chris(tine and the Queens) dévoile le clip brut et viril de "5 dollars"

Christine and the Queens - 5 dollars (Official Music Video)

publié le 17/08/2018 à 12:57

Quelle est la "morning routine" de Chris ? Le clip de la chanson 5 dollars devrait répondre à toutes vos interrogations. La persona artistique d'Héloïse Letissier continue sa mue et se virilise à chaque nouveau clip.



Chris commence sa matinée en faisant quelques pompes et des étirement. Une douche rapide et il est temps de rejoindre la salle de bain où limes à ongles et recourbeurs de cils sont présents. Pourtant, Chris se contentera de quelques gouttes pour les yeux et d'une crème hydratante déposée sur ses joues glabres à la façon d'un after-shave.

Vient alors le temps de choisir sa tenue. Dans l'armoire de Chris, toute une collection de harnais de cuir, un accessoire de la culture sado-masochiste des plus classiques. Il est disposé élégamment sur un "binder", une brassière très serrée utilisé pour aplatir la poitrine. Un costume gris trois pièces Prince de Galles, une chemise au col haut, une cravate et des gants de cuir et Chris est prête à partir, attaché-case à la main.



Une virilité assumée pour la chanteuse qui confiait à RTL lors de la sortie de Damn, dis-moi : "Sur scène, je suis devenue une femme athlète, une femme patronne, une femme puissante".