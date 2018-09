Lily Allen brise le silence sur les dessous de l'industrie musicale

publié le 17/09/2018 à 11:39

Lily Allen brise le silence. Dans le cadre de la sortie, le 20 septembre 2018, de son livre autobiographique, intitulé My Thoughts Exactly, la chanteuse de trente-trois ans a accordé un entretien au quotidien britannique The Guardian. Dans celui-ci, la star britannique a confié avoir été victime d'agression sexuelle de la part d'un haut dirigeant de l'industrie musicale. Alors qu'elle rentrait d'une soirée bien arrosée, son agresseur aurait profité de sa vulnérabilité dans son sommeil. Les faits se seraient produits en novembre 2015.



"Je me suis réveillée à cinq heures du matin car je sentais un corps nu se presser contre mon dos. J’étais nue aussi. Je sentais la personne essayer d’insérer son pénis dans mon vagin et me mettre des fessées comme si j’étais une strip-teaseuse dans un club. J’ai bougé du plus vite que j’ai pu et j’ai bondi du lit, paniquée... J’ai ramassé mes vêtements en vitesse... et je suis sortie de sa chambre en courant pour rejoindre la mienne", raconte l'artiste.

Bien qu'ayant consulté son avocat à la suite de cet incident, Lily Allen n'a pas souhaité porter plainte, ni même divulguer le nom de ce haut cadre, de peur d'être considérée comme "une femme à problèmes". Aujourd'hui, l'interprète de Three regrette de ne pas avoir dénoncé le comportement de cette personne. Selon elle, les abus sexuels seraient devenus "monnaie courante dans l'industrie musicale".