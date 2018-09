publié le 27/09/2018 à 16:50

Quelques jours après la première condamnation pour outrage sexiste en France, le tribunal correctionnel de Paris a condamné, pour la première fois, deux médecins à payer 1.000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, pour des faits d'injure publique en raison du sexe.



En 2015, l'actuelle présidente de la Fondation des Femmes et ancienne porte-parole d'Osez le féminisme Anne-Cécile Mailfert avait déposé plainte après une campagne de haine à son encontre œuvrant sur un groupe Facebook. La militante pour les droits des femmes s'était exprimée au sujet d'une fresque à caractère sexiste, installée dans la salle de garde du CHU de Clermont Ferrand.

Après cette prise de parole engagée, Anne-Cécile Mailfert avait été insultée sur les réseaux sociaux et son image utilisée dans des montages photo "dégradants", précise un communiqué de la Fondation des femmes.

Inspirer d'autres victimes à porter plainte

Trois médecins ont comparu en mars dernier devant la 17ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris. À l'issue du jugement, l'un d'eux avait fait appel avant de se désister. Le délais d'appel a pris fin de jeudi 27 septembre. Anne-Cécile s'est félicitée de cette condamnation désormais officielle.



"J’espère que d’autres victimes oseront désormais porter plainte comme moi et que cela dissuadera les potentiels auteurs d’utiliser de telles injures. Le sexisme, ce n’est pas une blague, ce n’est pas une opinion sur une personne, c’est un délit !", a réagi la présidente de la Fondation des Femmes qui, pour l'occasion était soutenue par les associations CFCV (Collectif féministe contre le viol) et Osez le Féminisme et la Force juridique de la Fondation des Femmes.