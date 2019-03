publié le 16/03/2019 à 08:30

L'égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène médiatique. Chaque semaine, des annonces sont faites en France comme à l'étranger, des femmes s'expriment sur des problématiques essentielles et des discriminations qu'elles subissent en raison de leur genre tandis que des initiatives en faveur des femmes sont lancées à l'échelle locale et internationale.



C'est pour suivre l'ensemble de ces faits et de ces actions que nous avons lancé ce nouveau format hebdomadaire : un article qui rassemble en un clin d’œil les principaux faits d'actualité à retenir des sept derniers jours.

Des débats de société aux dernières polémiques en passant par les messages inspirants portés par des personnalités engagées, retrouvez sans plus tarder ce qui a rythmé l'actualité.

Dans l'actu cette semaine

L'association Prenons la Une organise le 13 avril prochain à la Cité des sciences à Paris les premiers "États généraux des femmes journalistes". Objectif pour cette association qui défend une meilleure représentation des femmes et l'égalité professionnelle dans les médias : élaborer des solutions concrètes aux discriminations en tous genres et au harcèlement dans les rédactions. L’événement débouchera sur un cahier de doléances, qui sera remis au ministère de la Culture et aux rédactions.



Le Syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (Syngof) a menacé, dans un courriel envoyé à ses 1.600 adhérents, d"arrêter les IVG si les ministres de la Santé" refusait de les "recevoir" pour une affaire n'ayant d'ailleurs rien à voir avec l'interruption volontaire de grossesse. Agnès Buzyn ainsi que Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité, et de nombreuses associations ont condamné ces propos.



Marlène Schiappa est revenue sur le "dossier Aïda", cette femme défenestrée par son ancien compagnon au Mans en août 2013 et que la Commission d'indemnisation refusait de l’indemniser complètement. La secrétaire d'État affirmé sur Twitter que le Fonds de garanti lui avait versé 67.500 euros d'indemnisation et s'est engagé à ne plus mettre en cause les victimes de violences conjugales, comme cela avait été le cas pour cette victime.

Sur @franceinfo en direct je réponds aux allégations sur le dossier Aïda qui sont inexactes.

¿Le FGTI a versé 67500€ d’indemnisations

¿Le FGTI ne met plus en cause les victimes de violences conjugales

¿J’ai reçu la Fédération des assurances

¿La cour d’appel doit se prononcer — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 14 mars 2019

En Arabie saoudite, un procès s'est ouvert contre une dizaine de femmes, toutes militantes pour les droits des femmes, mercredi 13 mars. Le lendemain, Amnesty International a estimé que les chefs d'accusation retenus contre ces femmes saoudiennes, militant notamment contre la tutelle des femmes imposée dans leur pays, sont "peu crédibles" et illustrent comment les autorités "abusent du système judiciaire" pour réduire au silence les défenseurs des droits humains.



Près de 8 femmes sur 10 dans l'industrie musicale sont victimes de sexisme, selon une étude de l’université de Berklee College of Music et de l'organisation Women in Music, rapporte Glamour.

Les (bonnes) nouvelles de la semaine

C'était une promesse d'Anne Hidalgo : la Cité de l’Égalité et des Droits des femmes ouvrira bien dans le VIème arrondissement à Paris (9, rue Vaugirard) et sera inaugurée mi-2019, peut-on lire dans un article de Elle. Le projet est piloté par La Fondation des Femmes et s'inspire d'autres initiatives à l'internationale comme les Amazones à Bruxelles ou le Woman’s Building à New York.



Britney Spears a annoncé mardi 12 mars que ses chansons allaient résonner à Broadway dans une comédie musicales aux accents féministes. Le texte de présentation fait référence à l'essai La Femme mystifiée de l'écrivaine féministe américaine Betty Friedan et l'avant-première du spectacle intitulé Once Upon A One More Time aura lieu à Chicago le 29 octobre prochain.

Viktoria Modesta le 29 novembre 2016 à Miami, aux États-Unis Crédit : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Le Crazy Horse s'ouvre à la diversité des corps féminins et annonçant mardi 12 mars sa collaboration avec l'artiste britannique Viktoria Modesta, amputée d'une jambe.



Cinq femmes ont été récompensées jeudi 14 mars à Paris du prix "Pour les femmes et la Science", organisé par la Fondation L'Oréal et l'Unesco. Parmi les lauréates, il y a deux mathématiciennes (une première pour ce prix) : la Française Claire Voisin et l'Américaine Ingrid Daubechies. Les autres lauréates sont : la professeure de chimie, Najat Aoun Saliba, la chimiste japonaise, Maki Kawai et enfin la physicienne Karen Hallberg.

Le message inspirant de la semaine

L'actrice américaine Evan Rachel Wood a une fois de plus fait preuve de courage sur les réseaux sociaux puisqu'elle s'est exprimée sur Twitter, lundi 11 mars, sur le sujet de la mutilation alors qu'elle était dans une relation toxique. "Quand mon agresseur me menaçait ou m'attaquait, je me coupais le poignet pour le désarmer", a-t-elle écrit. "Cela a mis fin temporairement aux agressions".

2 years into my abusive relationship

I resorted to self harm. When my abuser would threaten or attack me, I cut my wrist as a way to disarm him. It only made the abuse stop temporarily. At that point I was desperate to stop the abuse and I was too terrified to leave. #IAmNotOk pic.twitter.com/VtZ1cA7JdB — #EvanRachelWould (@evanrachelwood) 11 mars 2019

Ce tweet est accompagné du hashtag #IAmNotOk, dédié aux témoignages de personnes coincées dans une relation toxique, et d'un cliché de l'actrice à l'époque des faits relatés. Ses poignets sont lacérés de cicatrices.