publié le 18/10/2018 à 15:50

Les députés ont adopté, mercredi 17 octobre, en commission, un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale visant à désengorger les urgences hospitalières.

Cet amendement du rapporteur général Olivier Véran (REM) instaure un "forfait de réorientation" destiné à inciter l'hôpital à orienter les patients qui ne relèvent pas des urgences vers la médecine de ville.



Interrogée cette semaine sur une telle piste, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, y avait vu "une bonne idée". "L'activité des urgences hospitalières des établissements de santé en France augmente de 2 à 3% par an en moyenne. Actuellement, ce sont 23 millions de patients qui sont pris en charge. Or, on estime qu'entre 25 et 30% de ces patients ne relèvent pas du tout des urgences", explique Olivier Véran.



