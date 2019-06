publié le 11/06/2019 à 19:58

Plusieurs anonymes qui ont voulu soutenir Christophe Dettinger sont convoqués par la police ce mardi 11 juin pour être questionnés sur la cagnotte ouverte sur la plateforme Leetchi qui avait rapporté jusqu'à 130.000 euros à l'ex-boxeur. Après l'indignation du gouvernement, celle-ci avait été finalement retirée et 52 donateurs avaient alors attaqué la plateforme pour abus de confiance.



Les forces de l'ordre cherchent à comprendre les raisons pour lesquelles ces donateurs ont voulu soutenir Christophe Dettinger. Parmi les 8.800 donateurs figure Catherine, qui avait versé 50 euros en janvier.

Elle sera convoqué dans la matinée de jeudi, en tant que témoin après avoir reçu un message sur sa boîte mail : "Un mail qui s'appelle urgent : convocation police judiciaire. Je ne vois pas le lien entre savoir pourquoi j'ai participé et la raison d'abus de confiance. Nous, on a voulu aider une famille de façon anonyme, pas de promouvoir la violence et de casser du flic".

Cette procédure contre les donateurs est une simple démarche d'enquête, sans plus de précisions concernant le caractère urgent de la demande explique une source judiciaire. À huit jours de la décision concernant l'attribution ou non de cette cagnotte à Christophe Dettinger, la démarche a le mérite de semer à minima la confusion chez ces donateurs.