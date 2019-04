BalanceTonMetro : les femmes agressées témoignent

Crédit : iStock Editorial / Getty Images Plus

publié le 25/04/2019 à 12:46

#BalanceTonMetro. Ce hashtag a particulièrement fait parler de lui sur Twitter ce mercredi 24 avril où des dizaines de femmes ont partagé leur témoignage concernant les agressions sexuelles dont elles ont été victimes dans les transports parisiens. À l'origine du mot-clé, les collectifs #NousToutes et Les Effrontées dont plusieurs militantes se sont rassemblées ce mercredi pour une manifestation devant le siège de la RATP.



Tout a démarré avec l’agression dont a été victime Anaïs Leleux, membre de #NousToutes, dimanche 21 avril à la station Place d’Italie. "Un type m’a suivi dans le métro. Il m’a touché les fesses et la poitrine. Je n’ai croisé aucun agent sur ma route, j’ai appelé à l’interphone. Personne ne m’a répondu. Je ne savais pas quoi faire." a-t-elle regretté auprès du Parisien.

La majorité des messages des victimes qui s'en sont suivis font froid dans le dos comme celui de Margaux Baralon, journaliste chez Europe 1 : "Pose ta b*** sur mon épaule, j'aurais préféré que ça reste une chanson paillarde. Mais c'est ce qui m'est arrivé sur la ligne 6 alors que j'étais assise en bord de carré et lui debout dans l'allée. Oui @ClientsRATP, il est temps d'agir."

Ces dernières années, la RATP a fortement renforcé ses actions contre le harcèlement. 5000 bornes d’appel et 50 000 caméras sont réparties sur l'ensemble de son réseau. Les numéros d’alerte (3117 et SMS 31177) ont été mis en place avec la SNCF en Ile-de-France tout comme plusieurs campagnes d’affichage. La RATP souligne enfin que le dépôt de plainte dans les 72 heures est nécessaire pour entreprendre toute action judiciaire et poursuivre les auteurs d’agressions sexuelles.

