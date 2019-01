publié le 19/10/2018 à 08:15

Arrivés en France au début des années 2000, les podcasts natifs sont depuis plusieurs mois sur le devant de la scène médiatique avec les lancements de studios ou réseaux tels que Louie Media, Nouvelles Écoutes ou encore Binge Audio.



Véritables espaces de parole où les voix peuvent s'exprimer dans la durée, délivrer un discours engagé, raconter des histoires pour s'évader, ces formats 100% numériques se voient enfin célébrés à l'occasion du Paris Podcast Festival dont la première édition aura lieu du 19 au 21 octobre dans la capitale française.

Au programme de cet événement : des enregistrements publics, des rencontres avec vos podcasteurs et podcasteuses préférées, ainsi que des ateliers ou des masterclasses pour, qui sait, vous lancer vous aussi dans cette aventure sonore.

Cette année, de nombreux projets de podcasts ont vu le jour, entre productions des studios déjà parfaitement rodés à l'exercice et podcasts indépendants à la technique parfois moins fine mais aux propos tout aussi importants. Des discussions sur les corps féminins aux conversations avec des femmes engagées, beaucoup de leurs thématiques résonnent avec nos valeurs et nos intérêts. Voici la crème de la crème des nouveaux nés du podcast.

"Ambitieuses", le podcast qui donne la parole aux femmes qui font vivre l'économie Crédits : Challenges | Date : 17/10/2018 25 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Ambitieuses", le podcast qui donne la parole aux femmes qui font vivre l'économie Crédits : Challenges | Date : "De vraies vies", le podcast des femmes qui ont osé partir et voyager Crédits : De vraies vies | Date : "La Leçon", le podcast de celles et ceux qui racontent leur échec Crédits : La Leçon | Date : "Tom Tom Girl", le podcast qui donne la parole aux femmes qui jouent de la batterie Crédits : Capture d'écran du clip “The Look” de Metronomy | Date : "L'épicurieuse", le podcast des tendances culinaires (qui fait parler des femmes) Crédits : Instagram/lepicurieuse_podcast | Date : "La grosse conversation", le podcast qui parle du corps et des complexes Crédits : Instagram/lefatlobster | Date : "Miroir, miroir", le podcast qui questionne les normes imposées par la société Crédits : Binge Audio | Date : "Corps & âme", le podcast qui déconstruit les clichés et injonctions liées au corps féminin Crédits : Corps & âme | Date : "Désirs", le podcast qui veut émanciper les femmes Crédits : Madame Figaro | Date : "Regard", le podcast qui s'attaque à la beauté Crédits : Instagram/LouieMedia | Date : "Part en thèse", le podcast qui raconte le quotidien (rigolo) d'une thésarde Crédits : Part en thèse | Date : "Sorociné", le podcast cinéma 100% féminin et féministe Crédits : Sorociné | Date : "Les lunettes", le podcast club de lecture féministe Crédits : Les lunettes | Date : "YESS", le podcast des warriors du sexisme ordinaire Crédits : YESS | Date : "Retrouve ton porc", le podcast qui donne la parole à un "porc" un an après #Metoo Crédits : Arte Radio | Date : "C'est compliqué, le podcast qui répond au courrier du cœur Crédits : Slate.fr | Date : "My simple game", le podcast pour passer au zéro déchet Crédits : My simple game | Date : "Nouveau modèle", le podcast qui parle de mode écoresponsable Crédits : Instagram/nouveaumodele | Date : "Extimité", le podcast qui donne la parole aux minorités Crédits : Extimite´ | Date : "Melting Pot", le podcast qui donne la parole aux Françaises et Français issus de l'immigration Crédits : Melting Pot | Date : "Kiffe ta race", le podcast qui aborde toutes les questions relatives à la race Crédits : Instagram/rokhayadiallo | Date : "Quouïr", le podcast qui donne la parole aux personnes LGBTQ+ Crédits : Nouvelles Écoutes | Date : "Me My Sexe and I", le podcast qui fait parler les femmes noires sur leur sexualité Crédits : Me, My Sexe and I | Date : "Entre nos lèvres", le podcast des vraies histoires sur la sexualité Crédits : Instagram/entrenoslevres | Date : "Mon cul ma psy et moi", le podcast qui se glisse dans une salle de psychothérapie Crédits : Madmoizelle.com | Date : 1 / 1 < > +

Des conversations entre femmes pour s'inspirer et oser

Ambitieuses : la journaliste Léa Lejeune de Challenges participe avec ce tout nouveau podcast à valoriser la parole, les expériences et points de vue des femmes dans le domaine de l'économie. Des parcours riches et passionnants à découvrir ici.



De vraies vies est un podcast présenté par Anastasia De Santis et permet de découvrir les parcours de femmes qui ont osé partir et voyager pour se réaliser et entreprendre leur vie. Une bonne dose d'inspiration et d'évasion à découvrir ici.



Si les réussites de unes ou des autres vous complexent, La Leçon , créée par la journaliste Pauline Grisoni, devrait vous faire du bien. Les femmes (et hommes) qu'elle invite ont toutes connues un échec avant de rebondir vers le succès. Les premiers épisodes sont à découvrir ici.

"Vous êtes ce que vous écoutez" Crédit : Unsplash/Mohammad Metri

Tom Tom Girl , c'est l'un des podcasts de Cheek Magazine présenté par Faustine Kopiejwski et qui donne la parole à des femmes qui jouent de la batterie... encore trop rares dans le paysage musical. Pour vous découvrir une nouvelle passion, RDV ici.



L'épicurieuse est un podcast de la journaliste Delphine Le Feuvre qui se grignote de temps à autre pour découvrir des tendances culinaires et décortiquer l'actualité des popotes. Mention spéciale aux épisodes sur la mixité dans la mixologie et la cuisine anti-gaspi, chères à nos valeurs ! Pour écouter tous les épisodes, RDV ici.

Quand les podcasts font parler les corps

La grosse conversation : Chloé, blogueuse derrière Fat Lobster, anime ce podcast pour discuter avec des femmes de la relation qu'elles ont avec leur corps, de leurs complexes mais aussi de quelles façons elles ont réussi à se réconcilier avec. Un podcast à découvrir ici.



Dans le même registre, on retrouve Jennifer Padjemi dans la nouvelle production de Binge Audio, Miroir Miroir . Ce podcast questionne sur les normes imposées par la société, notamment aux femmes en mettant en valeur la parole de spécialistes du sujet ou de concernées ; et c'est à écouter ici.



Après avoir lancé deux blogs, Sophie Gourion s'attaque cette fois au monde du podcast avec Corps & âme pour déconstruire tous les clichés et injonctions liées au corps féminin. Les épisodes sont courts et vous permettront de réfléchir aux relations que vous entretenez avec vos cheveux, vos jambes ou encore votre poitrine. Pour en avoir le cœur net, RDV ici.

Les podcasts seront à l'honneur pour la première fois lors d'un festival à Paris Crédit : Unplash/

Désirs , l'un des deux premiers podcasts de Madame Figaro animé par la grand reporter Dalila Kerchouche, veut libérer le désir des femmes à travers des portraits de personnalités qui ont utilisé leur corps pour s'émanciper. Le tout est à découvrir ici.



Avec Regard , présenté par Clémence Cousteau, la marque Birchbox s'attaque au monde de la beauté avec des conversations de femmes toutes plus différentes les unes que les autres. Leur point commun ? Elles ont finit par accepter leur corps ou leur visage tels qu'ils étaient. Une leçon de confiance en soi à écouter ici.

Des podcasts pour se cultiver

Avec Part en thèse , Noémie, doctorante en histoire médiévale et responsable de bibliothèque, est "enceinte d'une thèse depuis 7 ans". Le sujet : l'iconographie des femmes dans l'Ancien testament des livres d'heures de la fin du Moyen-âge. Pour découvrir le quotidien d'une thésarde (non sans humour et autodérision), cliquez ici.



Sorociné c'est le club de cinéma 100% féminin et féministe dans lequel Pauline Mallet anime une conversation autour de sujets passionnants tels que la place des personnages féminins dans la filmographie de Steven Spielberg, l'évolution des héroïnes Disney-Pixar ou encore la figure de la peste. Pour prendre part au débat, RDV ici.



Les clubs de lecture féministe sont à la mode et les podcasts aussi... Les lunettes a couplé les deux en demandant à une invitée de venir présenter à la libraire Les 2 GeorgeS (Bondy) un ouvrage qui l'a marquée. Le premier épisode s'intéresse à Vernon Subutex, de Virginie Despentes.

Des podcasts pour réfléchir l'actualité

Dans le premier (et pour l'instant unique) épisode de YESSS , des femmes racontent leur expérience de sexisme dans l'espace public... et comment elles s'en sont sorties comme des "warriors". Un discours qui fait du bien et que vous pouvez entendre ici.



Après avoir sorti Qui m'a filé la Chlamydia ?, la podcasteuse indépendante Anouk Perry récidive dans l'art de la mise en scène de soi avec une enquête où elle a essayé de "retrouver son porc", six ans après sa rencontre avec celui-ci. Un podcast passionnant intitulé Retrouve ton porc , à découvrir sur le site de Arte Radio.



C'est compliqué est la déclinaison en podcast de la chronique "courrier du cœur moderne" de Lucile Bellan publiée sur Slate.fr. En conseillant des internautes sur leur vie personnelle, la journaliste arrive à nous faire réfléchir subtilement sur des problématiques sociétales. C'est malin et c'est à écouter ici.

Des podcasts pour s'engager autrement

Parce que l'avenir sera sans déchet ou ne sera pas, on vous conseille d'écouter My simple game , un podcast de la journaliste Audrey Vuétaz pour dédramatiser la vie sans déchet et découvrir des astuces simples et faciles à mettre en pratique. RDV ici.



Nouveau modèle , c'est le podcast de la journaliste Chloé Cohen qui va vous faire voir la mode autrement. Pour révolutionner votre penderie, RDV ici.

Sexe, corps, inspiration... les podcasts qui partagent nos valeurs Crédit : Unsplash/JujaHan

Des voix qui sortent de l'ombre les "minorités"

Avec Extimité , Douce et Anthony donnent la parole aux minorités. L'occasion idéale de découvrir des parcours de vie très diversifiés et de prendre conscience des inégalités qui persistent en France. Ce podcast commence par les portraits de l'hôte et l'hôtesse d'Extimité et ils sont à découvrir ici.



Melting pot est un podcast qui donne la parole aux Français et Françaises issues de l'immigration. Animées par Mélanie, ces conversations donnent à entendre une réalité de la France bien trop souvent masquée dans les grands médias français. Pour enfin écouter de nouvelles voix, RDV ici.



Kiffe ta race : cette nouvelle production de Binge Audio animée par Grace Ly et Rokhaya Diallo aborde, sans aucun tabou, toutes les questions relatives à la race, non sans humour et (im)pertinence. Pour découvrir ces points de vue encore trop rares sur les ondes radiophoniques, RDV ici.



Quouïr : où sont les femmes lesbiennes dans les discours médiatiques portant sur la PMA ? C'est pour combler ce vide de point de vue que Rozenn Le Carboulec a donné la parole (entre autres) à des femmes concernées par ce débat de société. Cet épisode bonus ainsi que toute la série de portraits de personnes LGBTQ+ sont à retrouver ici.

Pour en finir avec le tabou de la sexualité

Avec Me My Sexe and I , l'auteure et militante féministe Axelle Jah Njiké donne la parole aux femmes noires afin de comprendre leur construction en tant qu'individu et raconter leur réalité, bien loin des clichés. Un podcast à écouter ici, peu importe votre genre et votre couleur de peau, faut-il vraiment le rappeler ?



Entre nos lèvres est animé par Céline et Margaux et dresse de vraies histoires autour de la sexualité à travers des portraits intimes où un-e invité-e parlent de sa vie sexuelle. L'occasion d'ouvrir le dialogue et de lever plusieurs tabous. La preuve ici.



Avec Mon Cul, Ma Psy & Moi , le site Madmoizelle.com propose de vous glisser dans une séance de psychothérapie où Nina, lectrice du site, travaille sur son rapport au corps et à la sexualité. Pour découvrir ce podcast, prenez RDV ici.



Paris Podcast Festival, du 19 au 21 octobre à la Gaîté Lyrique, entrée libre.