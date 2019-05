Comment Anne Hathaway est devenue l'une des voix les plus engagées du cinéma

publié le 10/05/2019 à 10:52

"Je suis vraiment très émue". Anne Hathaway, actrice américaine qui s'est fait connaître pour ses rôles dans Princesse Malgré Elle ou La Diable s'habille en Prada dans les années 2000, était à l'honneur ce jeudi 9 mai. A Hollywood Boulevard, dans la ville de Los Angeles, était inaugurée son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" (littéralement la "Promenade de la célébrité"). À l'occasion de cet événement, l'actrice a tenu à remercier "les fans qui sont là et qui me consacrent un peu de leur temps et les gens qui sont dans ma vie depuis des décennies".



À 36 ans, Anne Hathaway est devenue en une vingtaine d'années de carrière l'une des actrices les plus prisées de sa génération. Récompensée par l'Oscar du meilleur second rôle féminin en 2013 pour son rôle de Fantine dans Les Misérables, Anne Hathaway peut aujourd'hui profiter de son étoile, située en face de l'entrée du Chinese Theatre, un lieu mythique à Hollywood.

Mieux, son étoile est "à côté de celle de Hattie McDaniel", la première actrice noire à avoir reçu un Oscar pour son rôle d'esclave dans Autant en emporte le vent en 1940, a relevé avec enthousiasme Anne Hathaway. L'actrice est également connue pour être l'une des voix les plus engagées à Hollywood, notamment concernant l'égalité salariale et la défense des droits des femmes sur les plateaux de cinéma.

Une actrice qui utilise son pouvoir contre le sexisme

Anne Hathaway débute sa carrière au début des années 2000 dans la comédie Princesse Malgré Elle, adaptation cinématographique d'une série littéraire adolescente. Le succès est immédiat et propulse la jeune actrice sur le devant de la scène. Cinq ans plus tard, elle tourne dans une autre adaptation : Le Diable s'habille en Prada, un film dans lequel elle partage l'affiche avec Meryl Streep.



Mais Anne Hathaway n'est pas qu'une actrice qui officie dans les comédies destinées à un jeune public. Au fur et à mesure de ses choix cinématographiques, elle impose son talent dans des productions plus diversifiées, telles que Le Secret de Brokeback Mountain, The Dark Knight Rises (dans lequel elle joue Catwoman), Interstellar ou encore plus récemment la très grosse production Ocean's 8.

Au fur et à mesure qu'elle prend du pouvoir sur la scène cinématographique, Anne Hathaway défend ses engagements politiques publiquement : par exemple, pour le mariage entre les personnes de même sexe. L'actrice et son époux, l'acteur Adam Shulman, ont par exemple vendu leurs photos de mariage au profit d'une association LGBTQ+.



Avant #MeToo, elle s'insurgeait déjà contre les questions sexistes de certains journalistes en interview, elle se questionnait sur son propre sexisme intégré et dénonçait les inégalités salariales. Quand les révélations autour du producteur Harvey Weinstein ont éclaté, Anne Hathaway a ensuite participé au lancement de la campagne Time's Up et ne manque pas une occasion de s'exprimer contre le sexisme à Hollywood.



Aujourd'hui, l'actrice, également ambassadrice de bonne volonté à l'ONU, poursuit ses engagements jusqu'au grand écran pour donner naissance à de nouveaux types de personnages féminins. Dans The Hustle, Anne Hathaway partage l'affiche avec Rebel Wislon. Elles jouent toutes les deux des escrocs qui unissent leurs forces pour se venger d'hommes qui les ont bafouées. Un film à découvrir le 17 juillet en France.