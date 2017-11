Un "Autre regard" sur le port du voile proposé par la dessinatrice Emma

publié le 09/11/2017 à 07:35

C'est avec son regard différent, hors des cases, sa plume pédagogue et son crayon expressif qu'Emma veut changer les choses. La dessinatrice et auteure engagée revient avec une nouvelle bande dessinée : le tome 2 d'Un autre regard.



Le premier volume abordait déjà des questions de société, notamment concernant la condition des femmes mais pas que, à l'instar de l'épisiotomie, le "regard masculin", le clitoris ou encore Adama Traoré. Dans ce nouvel album, encore beaucoup de thèmes sont abordés comme le travail, la maternité, l'agressivité des femmes, la charge mentale et les polémiques autour du port du voile en France.



Cette thématique est traitée dans le premier épisode de la bande dessinée sous le titre "Montrez-moi ces seins que je ne saurais ne pas voir". Afin de prendre le lecteur ou lectrice par la main, sans brusquer, Emma nous emmène en 2039, au Maristan (pays imaginaire). Une famille française a dû quitter le "climat de terreur" qui réside dans son pays.

Quand les Français devenaient des réfugiés à l'étranger

Une famille, française, de réfugiés, arrive donc avec ses propres codes sociétaux et se heurte à la mentalité du pays d'accueil. Un parallèle flagrant avec l'arrivée massive de migrants en Europe et l'accueil peu chaleureux qui leur est réservé. Là-bas, au Maristan, on ne porte pas de soutien-gorge, on ne cache pas ses seins. La jeune fille, qui a grandi avec une mère française, tient à perpétrer sa tradition et refuse de se découvrir les seins à l'école. Après les moqueries des élèves, et pire encore, les remontrances des professeurs "pour son bien", "elle a décidé de faire de ce morceau de tissu un combat".



Emma se sert ici de la capacité du lecteur à s'identifier à cette famille française et le mettre dans la situation dans laquelle on met les familles aux traditions différentes en France. Le "bout de tissu" qui sert à cacher quelque chose que l'on ne voudrait pas montrer, ici, est clairement une métaphore du voile. "Ils m'ont dit que je perpétuais une pratique archaïque et incompatible avec les valeurs du Maristan", lance le personnage à sa mère désespérée. Une phrase qui n'est pas sans rappeler des commentaires de personnalités politiques à l'égard de cette pratique dans la religion musulmane, telle que Nadine Morano selon qui le voile est "une atteinte à notre culture".



"Le problème, c'est que ces dernières années correspondent à une période sombre de l'histoire du Marisan. Les gens sont excédés par les Français. Les odeurs de fromage émanant de leurs appartements les rendent fous". Voilà le décor planté par Emma, non sans humour, pour dénoncer l'absurdité des propos xénophobes qui peuvent être entendus en France à l'égard des immigrés. Encore une fois, la dessinatrice parvient à exposer un sujet polémique avec une nouvelle vision, un "autre regard", pour faire évoluer les mentalités.

La couverture de la BD "Un autre regard", tome 2 Crédit : Massot Éditions