publié le 09/11/2017 à 12:51

"Quand c'est non, c'est non !". L'Île-de-France a un message clair à faire passer et pour cela, la région va lancer lundi 13 novembre une grande campagne de sensibilisation à destination des jeunes contre les violences sexuelles.



Diffusée dans l'ensemble des lycées de la région, en plus de panneaux publicitaires dans l'espace urbain et de spots diffusés à la radio et à la télévision, cette campagne menée par le Centre Hubertine Auclert a pour objectif de "sensibiliser les filles" mais "aussi d'éduquer les garçons dès l'adolescence", a confié Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France au site Franceinfo.

"Tu m’aimes, tu me respectes", pourra-t-on également lire dans les messages diffusés par la campagne. Une manière pour la région de rappeler les bases de la lutte contre les violences faites aux femmes : l'égalité entre les personnes et le respect du consentement de chacun et chacune.



Toutes les informations sont à retrouver dès lundi 13 novembre sur le site tumaimestumerespectes.com