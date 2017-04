publié le 19/04/2017 à 14:00

Elles prennent la parole sur YouTube ! 15 vidéastes de la plateforme de partage de vidéos en ligne ont été appelées à s'exprimer dans un documentaire questionnant la place des femmes dans le merveilleux (et parfois cruel) monde des Internets. Un reflet de la société d'aujourd'hui dans laquelle les femmes sont toujours moins représentées que leurs homologues masculins et cantonnées à des clichés dits "féminins".



Derrière ce documentaire de 52 minutes, disponible en ligne (et gratuitement), on retrouve Léa Bordier, jeune réalisatrice que l'on avait déjà rencontrée pour son excellente série intitulée "cher Corps", et Lisa Miquet, photographe et journaliste. Les deux jeunes femmes font toutes les deux partie du collectif Les Internettes, dont l'objectif est, justement, de redonner aux femmes toute la place qu'elles méritent sur une plateforme telle que YouTube.

Auto-censure, cyber-harcèlement : le quotidien des femmes sur YouTube

Léa et Lisa ont demandé à Lola Dubini, Klaire fait grr, Solange Te Parle, ou encore Natoo et Marion Seclin, de raconter leurs expériences sur YouTube. Au programme : l'auto-censure des femmes à se lancer, les préjugés selon lesquels les Youtubeuses seraient plus légitimes à parler mode et beauté que de sciences, d'histoire ou d'astronomie.

Mais qu'elles parlent de développement personnel comme Sophie Riche, de beauté au naturel comme Shirley, de lifetyle comme Sweetie ou de questions judiciaires comme Eloïse Wagner, toutes ces vidéastes ont un point commun : celui d'être constamment harcelées sur leur chaîne YouTube. Un traitement que, souligne-t-elles, peu d'hommes reçoivent. Et qui pourrait freiner certaines femmes à se lancer dans cette aventure, pourtant pleine de positivité, assurent toutes les vidéastes interrogées dans YouTube : Elles prennent la parole ?



"J'ai pas assez de chaînes YouTube à regarder et j'aimerais trop qu'il y ait plein de filles qui débarquent sur YouTube", assure Sophie Riche. Challenge accepted ?