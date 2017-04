publié le 25/04/2017 à 13:52

"Vivre l'histoire." Louison était à l'Élysée dimanche 23 avril, le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Dans le cadre de sa série "Cher François", qu'elle publie dans les pages hebdomadaires de Grazia, la dessinatrice a suivi le président de la République pour "le jour le plus long", écrit-elle.



Adepte des réseaux sociaux, et notamment d'Instagram, Louison a documenté cette journée pas comme les autres. Permettant alors à ses abonnés de vivre ce premier tour dans les pas du président sortant de son fief politique, à Tulle, au retour à l'Élysée. Peu après 20 heures, Louison a immortalisé "l'histoire" comme elle l'écrit. François Hollande apparaît seul, face à l'écran plat du poste de télévision. Ce dernier, branché sur TF1, affiche les premières estimations du premier tour : Marine Le Pen et Emmanuel Macron arriveraient en tête du scrutin, et à égalité.

Le cliché tourne sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter ,où l'on s'interroge sur la source du cliché, commente le quinquennat Hollande, félicite le président...

Un président seul ?

Le lendemain des résultats, nous avons tenté de joindre Louison pour revenir avec elle sur cette expérience aux côtés de François Hollande. La dessinatrice nous a devancés, en préférant utiliser son talent et publier sur ses réseaux sociaux l'histoire derrière cette photo.

Tout ce que vous vouliez savoir (et même le reste) sur la photo de @fhollande hier soir dans son bureau, est dans cette planche. Voilà. Une publication partagée par Louison (@louison_a) le 24 Avril 2017 à 8h33 PDT

"J'ai eu la chance de suivre le Président lors de son vole à Tulle, puis lors de l'attente des résultats", raconte-t-elle dans ces quatre petites vignettes avant d'expliquer que, si elle prend des photos, c'est pour se "souvenir de cette journée" et "pour changer un peu du dessin".



Souvent, sur les clichés de Louison, François Hollande apparaît isolé. "(...) pour mettre en lumière l'animal politique qu'il est", ajoute la dessinatrice avant de compléter, avec humour, qu'elle essaie peut-être également "de reproduire les albums à succès de Martine à la ferme, Marine à la mer...".

J'ai voulu immortaliser un morceau de l'Histoire et de notre pays qui découvre le prochain chapitre. Louison, dessinatrice Partager la citation





Ce dimanche 23 avril à 20 heures donc, Louison était bien là, dans le palais de l'Élysée pour découvrir les résultats du premiers tour. "Nous sommes évidemment nombreux dans le bureau du Président. L'angle où je me situe permet de cadrer le poste de télévision, tout juste allumé, et le Président Hollande face aux deux finalistes de ce premier tour", décrit-elle avant de détailler : "Ce n'est pas un homme seul ou abattu que j'ai voulu immortaliser. C'est simplement un morceau de l'Histoire et de notre pays qui découvre le prochain chapitre".



Le point de vue historique de Louison pourra être apprécié par tous en septembre prochain. La chroniqueuse présidentielle va exporter son travail pour Cher François dans une bande-dessinée "avec des pages et tout", publiée aux éditions Marabout.

Avec ce #cherfrançois on a décidé (enfin surtout moi) de faire une bédé, avec des pages et tout. Sortie chez @EditionMarabout en septembre! pic.twitter.com/EuyLubOPoR — ¿¿Louison¿¿ (@Louison_A) 18 avril 2017