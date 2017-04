Clara Marz et Lola Dubini, deux Youtubeuses à l'Élysée

publié le 04/04/2017 à 16:22

"Il y en a qui s'engage pour les Restos du cœur, et bien nous, on s'engage et on dit non au harcèlement." Lola Dubini et Clara Marz étaient invitées au Palais de l'Élysée, ce mardi 4 avril, à l'occasion de la cérémonie de remise du prix Non au Harcèlement, en présence du chef de l'État François Hollande, de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur Najat Vallaud-Belkacem et, enfin, de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, Laurence Rossignol.



Les deux Youtubeuses officient toutes les deux pour le collectif Rose Carpet, très impliqué dans la lutte contre le harcèlement. Partenaire de l'événement, Rose Carpet a également réalisé et publié deux vidéos, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, montrant les conséquences du harcèlement en ligne et le poids que les mots peuvent avoir lorsqu'ils sont reçus derrière un écran d’ordinateur ou de smartphone.

"Il faut éduquer, affronter, sensibiliser, punir ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand c’est insultant ou préjudiciables. Car tous ces lieux, ceux qui font perdurer les inégalités, doivent être dénoncés", a d'ailleurs rappelé Laurence Rossignol lors de la remise des prix, attribués à des classes d'écoles primaires, de collèges et lycées français.



La présence de Lola Dubini et Clara Marz dans le jury de ce prix est donc dans "la suite logique" de cet engagement du collectif, nous confient-elles dans la cour de l'Élysée, quelques minutes après le discours de clôture de la cérémonie par le chef de l'État.

Les 2 youtubeuses de @rosecarpetyt dans la cour de l'Elysée pour la cérémonie de remise du prix #nonauharcelement #claramarz #loladubini #InGirlsWeTrust Une publication partagée par Girls (@rtl_girls) le 4 Avril 2017 à 5h35 PDT

Le poids des mots (et des images)

Pour les deux jeunes femmes, récompenser des spots publicitaires et des affiches est important parce que c'est "grâce à cela qu'on va toucher les gens", nous explique Clara, 17 ans, suivie par près de 800.000 personnes sur YouTube.



"On est dans une société où les images et les mots ont beaucoup de poids et dans n'importe quelle situation, même dans le harcèlement, même dans un 'je t'aime'", ajoute Lola, 23 ans, suivie quant à elle par près de 400.000 abonnés sur sa chaîne.



"J'aimerais que la société avance dans cette voie : redonner ce poids aux mots parce que, comme tout est dématérialisé, on a tendance à l'oublier", explique-t-elle en confiant avoir été beaucoup touchée par l'affiche ayant remporté, ce mardi matin, le prix spécial harcèlement sexiste et sexuel.

L'affiche qui remporte le prix #nonauharcelement sexiste. "Les mots marquent autant que les coups" pic.twitter.com/qg6UALpUjz — RTL Girls (@rtl_girls) 4 avril 2017

Clara, Lola : des voix qui comptent

"Que le gouvernement lance une campagne comme celle-ci, ou 'Sexisme Pas Notre Genre', je trouve cela très bien. Certains peuvent dire que cela ne sert à rien mais selon moi, tout est toujours utile", ajoute la Youtubeuse qui, tout comme Clara, ne se voyait pas vraiment invitée à l'Élysée lorsqu'elle a commencé à publier des vidéos.

"Il ne faut pas banaliser le harcèlement, ne pas le rendre normal" #nonauharcelement@LolaDubini — RTL Girls (@rtl_girls) 4 avril 2017

"Je pense qu'aujourd'hui je ne me rends toujours pas compte de l'impact que je peux avoir auprès des gens", confie Clara, qui reçoit régulièrement des messages de personnes assurant qu'elle les a aidées.



"C'est important d’avoir ces petits rappels qui nous disent qu'il y a des gens qui nous écoutent... C'est étrange parce qu'un d'un côté on a l'impression de vivre une vie tout à fait normale et de l'autre, on nous répète que notre voix compte", conclut-elle, sous l'approbation de Clara. On espère que ces deux-là n'ont pas fini de se faire entendre.