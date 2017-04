Cassandre Lemoine, une longboardeuse qui n'a pas peur des bleus

publié le 28/04/2017 à 07:50

C'est une drôle de danse à laquelle assiste quelques curieux, installés sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. Celle qui fait le lien entre le musée d'Orsay et le jardin des Tuileries à Paris. Sous elle, les quais ont été aménagés et interdits aux voitures de telle sorte que les promeneurs puissent flâner, prendre un café, chausser leurs chaussures de sport ou pédaler sur leur vélo en toute sérénité.



Mais ce qui attire l'attention des groupes d'élèves ou familles de passage dans la capitale française n'est pas un coureur de cet après-midi froid du mois d'avril. C'est cette silhouette, plutôt petite, qui enchaîne les pas de danse et les figures sur une longue planche, posée sur des roulettes. Elle, c'est Cassandre Lemoine, longboardeuse qui vient tout juste de faire ses preuves lors des championnats du monde de "dancing", qui avait lieu les 22 et 23 avril à Eindhoven, en Hollande.

Toute la team parisienne était présente aux côtés de Cassandre, finaliste de la compétition. Si la jeune femme, tout juste âgée de 20 ans, n'a pas décroché de titre, elle se dit fière d'être dans le TOP 10 des longboardeuses spécialisées dans le dancing freestyle (sur 38 participantes). La jeune sportive est également heureuse d'avoir pu partager ce moment avec ceux qu'elle retrouve, tous les dimanches, sur les quais de Seine, devant le musées d'Orsay. "On est une petite bande d'une quinzaine de vrais riders et on skate ensemble qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse froid !", s'amuse Cassandre à quelques pas de là, la voix encore cassée d'avoir trop encouragé ses copains riders.

C'est là que sont organisées les "DockSessions", un mouvement de longboarders lancé en avril 2014, à Paris, explique Cassandre. L'objectif : permettre aux jeunes parisiens d'exercer leur passion ou de venir s'amuser avec une longboard - sorte de grand skateboard - pour décompresser de la semaine. "L'ambiance est bonne, il y a de la musique, tout le monde sourit...", assure la jeune longboardeuse, l'une des rares filles qui ride sur les quais chaque semaine.

Le "vrai longboard au féminin"

Cassandre est tombée dans la longboard après avoir découvert le surf en vacances, il y a environ 6 ans, raconte-t-elle. Le reste de l'année, cette Parisienne passionnée de surf, de longboard et de nature "ressent comme un manque". En faisant des recherches, elle découvre des vidéos sur YouTube. Avec deux autres copines du lycée, elle s'achète sa première planche, "pour le fun". "Depuis, j'ai pas lâché !", sourit-elle avant d'expliqué avoir appris les bases seule, puis en regardant les autres faire.



Cassandre a vite adopté le dancing freestyle, soit enchaîner des pas et des figures avec et sur la planche, "dans un style très aérien", explique-t-elle. Sa première dock session, c'était juste après son bac, durant l'été, il y a presque 3 ans, se souvient celle qui est aujourd'hui suivie par plus de 14.000 personnes sur Instagram.

La discipline prend de l'essor depuis quelques années, mais les clichés persistent sur les skateurs, déplore Cassandre. "On est très respectueux et je suis à l'opposée de ces préjugés : je ne laisse jamais traîner mes déchets, je déteste l'alcool, je ne fume pas... Et pourtant, combien de fois je me suis fait fouiller par la police parce que j'avais ma planche sous le bras !", raconte Cassandre mi-amusée, mi-désolée.

Là où les clichés persistent également, c'est sur la représentation des femmes dans le monde du skate. Notamment sur Instagram où il n'est pas rare de croiser des filles "en train de poser avec leur skate en short ou en bikini", explique Cassandre. Une sexualisation qui ne plaît pas vraiment à la jeune femme.



Avec son compte, au contraire, Cassandre souhaite montrer "le vrai longboard féminin", celui où "les filles ont des bleus et s'en fichent d'être en short ou pas", assure-t-elle avant d'ajouter : "Les filles peuvent faire exactement la même chose que les garçons. Mais il faut nous mettre en avant, montrer de quoi on est capables et que l'on n'a pas peur de se casser un ongle !"



Un discours #girlpower que Cassandre revendique et qu'elle rattache à celui du Longboard Girls Crew, un collectif international de filles lancé en 2010 à Madrid, en Espagne, et qui soutient les longboardeuses comme Cassandre à travers le monde.

"Il ne faut pas avoir peur du regard des autres"

Quand elle n'est pas sur sa planche à Paris comme à Lille ou Barcelone, Cassandre partage son quotidien entre des cours à distance dans le domaine de la nutrition et travaille dans un magasin de sport, au rayon skate. Elle aimerait bien vivre de la longboard, "créer quelque chose comme une plateforme ou un blog, où les gens puissent voir la pratique et qui puisse me permette de répondre aux questions du public", avance-t-elle.

Mais la jeune sportive préfère rester lucide et garde en tête le métier qu'elle rêve de faire depuis ses 10 ans : coach sportif. "Le monde du sport et du bien-être m'intéresse énormément", raconte celle qui, aujourd'hui, gère entièrement ses partenariats liés à sa pratique de la longboard. "Je suis la seule pour dire ce qui est le mieux pour moi. Je suis partie de rien, et petit à petit, mes efforts ont payé. J'en suis très fière", explique Cassandre, sponsorisée par une grande marque de skate, notamment.



Une assurance qui fait du bien entendre et que la sportive explique être indispensable lorsqu'on évolue dans son milieu. "Il ne faut pas avoir peur du regard des autres ou de se confronter aux mecs, qui sont d'ailleurs toujours accueillants et fiers de voir qu'une fille arrive avec une planche !" À qui le tour ?



