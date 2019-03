et Sophie Merle

112 victoires, 32 KO, onze fois championne de France... Anissa Meksen a atteint les sommets de la boxe mondiale. Fait unique au niveau mondial, Anissa est championne du monde dans plusieurs disciplines de combat. Boxe anglaise, boxe thaï, savate,ou encore kick-boxing.



C'est à Port-Marly, dans les Yvelines que la nancéienne de 30 ans et son entraîneur Benoît Matheu cultivent une partie du secret. Deux entraînements quotidien, le même rythme depuis trois mois pour préparer le championnat du monde de Kick-boxing. "Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit moins en forme, on y va", dit-elle.

Pendant 90 minutes, la boxeuse enchaîne les frappes. La jeune femme a beau avoir tout gagné depuis l'âge de 12 ans, son appétit de victoires est intact : "Le plus difficile c'est de me pousser, je dois aborder chaque round comme si c'était le premier". Son coach Benoît entend bien maintenir la cadence. Et ne pas ménager celle qui est également sa compagne en dehors des rings.

Un moral d'acier

"Elle est faite pour la boxe. Elle va vite, elle cogne, elle est déterminée, elle a une endurance de dingue, c'est une acharnée de travail, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui elle est numéro 1 mondiale, tout simplement", explique le coach.



Le moral de la championne est rompu à tout épreuve. "Je veux marquer mon histoire, ma propre histoire. Je veux faire ce qui n'a jamais été fait : être la meilleure boxeuse de tous les temps", explique-t-elle.



Un couple déterminé

Depuis 6 ans, ce tandem atypique a tout sacrifié pour dominer le monde de la boxe pourtant le couple a longtemps patienté avant de pouvoir vivre d'un sport qui n'a pas toujours bonne presse. "À l'heure actuelle, si on n'a pas de sponsor, c'est très difficile de vivre de la boxe."



Quasiment inconnue du grand public, Anissa Meksen est pourtant une idole dans le petit monde français de la boxe. Ses victoires sur la scène mondiale suscitent toujours plus de vocations parmi les femmes comme Lindsey, élève de sport de combat : "C'est un modèle en fait, Anissa c'est LE modèle féminin, elle a tout gagné, tout remporté".



Le 9 mars dernier à Strasbourg, Anissa Meksen s'est adjugé son 17ème titre de championne du monde. Une ligne de plus dans l'histoire de la boxe.