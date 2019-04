publié le 22/04/2019 à 08:25

Avec elles, l'expression "être bien dans ses baskets" prend tout son sens ! Fille ou garçon, peu importe, elles s'adaptent. Visiblement, elles ressemblent à une chaussette, cousue sur une semelle épaisse, mais pour Linda, c'est ben plus que ça : "Ça m'aide à être bien dans mes baskets justement, et le matin c'est très facile à enfiler", explique cette jeune femme, qui porte la Speed Trainer, une basket chaussette conçue par le créateur Balenciaga en 2017.





À l'époque, elle se paye le luxe de bouder les défilés et se retrouve directement en boutique, pour la modique somme de 550€. Pour la rendre accessible, des enseignes ont créé des imitations, à moins de 30€. "Les jeunes les prennent pour le style et les personnes un peu plus âgés les prennent pour le confort", explique Ibrahim, vendeur de chaussures.

L’engouement pour ce modèle a donné des idées aux autres marques. Adidas a opté pour le design rayé alors que Victoria Beckham a créé un modèle coloré pour Reebok. La marque a d'ailleurs décidé d'aller encore plus loin, et de commercialiser une chaussure taille haute. Le dénominateur commun à tous ces modèles : un tissu en maille, qui colle à la peau.

Reste à répondre à une dernière question brulante : faut-il les porter avec, ou sans chaussettes ?