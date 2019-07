Justin Bieber "dégrade les femmes" selon son ex-chorégraphe, Emma Portner

publié le 04/07/2019 à 10:44

Emma Portner, l'ancienne chorégraphe de Justin Bieber, n'a pas de mots tendres concernant son ancien employeur. Cette dernière a en effet ajouté son grain de sel dans la polémique qui oppose Justin Bieber et Taylor Swift concernant Scooter Braun, le manager de l'interprète de "What Do You Mean ?" qui possède désormais les droits des six premiers albums de Taylor Swift.

Comme de nombreuses personnalités du monde du divertissement, la chorégraphe Emma Portner a tenu à partager son point de vue sur la situation. Dans une story publiée sur Instagram, l'épouse de l'actrice Ellen Page a adressé un message au chanteur et lui a rappelé les conditions dans lesquelles elle a travaillé pour lui sur son clip "Life is Worth Living", en 2015, et lors de sa tournée Purpose, en 2016, rappelle un article de Hello Giggles.

"Je regrette d'avoir travaillé pour toi. Je t'ai donné mon corps naïf, ma créativité, mon temps et mes efforts. Deux fois. Pour du contenu avec lequel tu as gagné des millions. Et moi que dalle", a écrit Emma Portner, assurant alors qu'elle a été rémunérée "moins que le salaire minimum" pour son travail de chorégraphe. "Je ne pouvais pas me payer à manger. Je passais le balais dans des studios pour pouvoir pratiquer mon art."

Mais Emma Portner ne s'arrête pas là. Elle est en colère contre Justin Bieber et explique pourquoi. "La façon dont tu dégrades les femmes est une abomination. Tu continues de travailler avec des personnes problématiques. Ton église ne soutient pas la communauté LGBTQ+", a-t-elle encore écrit dans son message, dénonçant alors le fait que l'entreprise de Justin Bieber l'ait engagée elle, "une femme ouvertement lesbienne", alors que son culte "est contre [son] existence".

L'église Hillsong à laquelle appartient Justin Bieber est en effet connue pour ses prises de positions anti-LGBTQ+, notamment concernant le mariage entre personnes du même sexe. Le pasteur de l'église, Brian Houston, avait même écrit en 2015 dans une publication postée sur son blog, et intitulée "Est-ce que j'aime les gens gay ?", que les membres de la communauté LGBTQ+ étaient les bienvenus dans son culte mais qu'ils ne pourraient jamais y décrocher une quelconque position de pouvoir, "qu'elle soit rémunérée ou pas".

Emma Portner estime qu'il est de la responsabilité de Justin Bieber d'appartenir à une église qui soutient la communauté LGBTQ+. Elle termine sa publication en disant qu'elle espère que le chanteur canadien va s'éduquer sur ces questions, en dehors de la Bible. "Tu as un immense pouvoir. Utilise-le pour arrêter de dégrader les femmes", implore-t-elle.

Justin Bieber n'a pas encore répondu à Emma Portner.