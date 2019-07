Taylor Swift, Justin Bieber, Scooter Braun... Quel est ce clash qui divise les stars ?

publié le 01/07/2019 à 15:26

C'est la guerre dans le monde merveilleux de la pop musique nord-américaine. L'une des chanteuses les plus puissantes et influentes du moment, Taylor Swift, vient de sonner la charge contre Scooter Braun.

Si son nom ne vous dit rien c'est parce que cet entrepreneur de 38 ans tire les ficelles de l'industrie musicale en toute discrétion. Manager de stars comme Ariana Grande, Demi Lovato, Carly Rae Jepsen ou Justin Bieber, Scooter Braun vient d'acquérir les droits d'une grande partie de la discographie de Taylor Swift.

Le label de Taylor Swift, Big Machine détenait son catalogue de ses créations publiées entre 2006 et son avant-dernier album Reputation de 2017. Scooter Braun vient d'acquérir ces créations contre 300 millions de dollars. La chanteuse a appris cette vente spectaculaire en même temps que ses fans et c'est une nouvelle qui ne lui a pas particulièrement fait plaisir.

Dans un post sans concession publié sur son compte Tumblr, Taylor Swift raconte son désespoir de voir ses œuvres d'adolescence tomber entre les mains d'un homme qu'elle déteste. "Je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à l'incessant harcèlement dont j'ai été la victime pendant des années, à ces manipulations..., écrit-elle.

Taylor Swift rappelle par exemple que Kanye West, l'un des clients de Braun, avait "organisé un clip vidéo de 'revenge porn' dans laquelle elle était nue". "Scooter vient de m'arracher le travail de ma vie et on ne m'a même pas offert la possibilité de racheter ces droits. Tout mon héritage musical est désormais entre les mains de celui qui a essayé de le détruire", continue-t-elle.

Justin Bieber à la rescousse

Dans ce tourbillon, Scooter Braun peut compter sur le soutien de son protégé Justin Bieber. Dans un post Instagram, le chanteur canadien écrit : "Hey Taylor. Je voulais d'abord m’excuser pour cette publication que j’ai postée [un post qui faisait parti de l'entreprise de harcèlement que Taylor Swift dénonçait, ndlr].



Sur le moment j’ai trouvé ça drôle mais avec le recul, mon message manquait d’élégance. Scooter m’avait pourtant dit de ne pas le faire. Mais publier un texte comme ça contre lui, ce n’est pas juste. Qu'est-ce que tu cherches à accomplir ? Tu sais très bien qu’en écrivant ça, tes fans allaient s’en prendre à lui… Il semblerait que tu cherches a attirer l'attention".



Et le chanteur d'essayer de proposer une solution : "Une chose est sûre, c'est que Scooter et moi t'aimons. La seule façon de résoudre ce conflit serait de se parler. [...] Je n'ai pas l'habitude de contre-attaquer aussi directement mais quand on essaye de traîner dans la boue des gens que j'aime , je me dois de réagir. Tu as franchi la ligne."



Scooter Braun peut aussi compter sur les arguments de son épouse. Sur Instagram, Yael Cohen Braun a expliqué que Taylor Swift avait eu l'opportunité de racheter ses anciens albums et que son mari n'a rien d'un harceleur. La femme de Justin Bieber, Hayley, elle aussi, est venue aider son mari en postant un "gentleman", pour qualifier le message du chanteur. Une réaction qui a excédé une autre célébrité : l'actrice et mannequin Cara Delevingne.

Contre-attaque de Cara Delevingne

"Un 'gentleman' ? Hailey et Justin, vous devez vous ennuyer, a écrit Cara Delevingne. J'aimerais que vous passiez moins de temps à défendre des hommes et plus à essayer de comprendre des femmes et leurs réactions légitimes. Justin, comme homme marié, tu devrais défendre les femmes plutôt que de les rabaisser parce que tu te sens menacé. Je ne pense pas que tu saches ce qu'est une véritable excuse.



Et Cara Delevingne d'enfoncer le clou : "Ce que raconte Taylor Swift va bien au-delà de la petite photo qu'elle a posté et tu le sais. Comme tu l'avoues, tu ne lui as pas parlé pendant des années, ce qui veut dire que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Moi, oui. Donc prend du recul et essaye d'apprendre quelque chose de cette situation. Nous devrions tous être dans le même camp. Fin de l'histoire".



Cette grande bataille ne fait que commencer et tous les coups sont permis. Taylor Swift a par exemple "liké" un post d'une internaute évoquant les infidélités de Justin Bieber avec son ex, la chanteuse Selena Gomez. Une confirmation et un tacle bien placé pour beaucoup d'internautes qui se délectent de cette tragi-comédie 2.0.