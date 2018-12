publié le 13/09/2018 à 08:30

Oui, vous avez bien lu. Notre doigt sur le clavier n'a pas glissé : les 15 et 16 septembre sera organisée la quatrième édition des Journées du matrimoine, à savoir un week-end d'expositions ou rendez-vous mettant à l'honneur les femmes ayant contribué à l'histoire et à la culture française.



Cette manifestation, organisée par HL Île-de-France, en partenariat avec les Éditions des Femmes - Antoinette Fouque, MéMO, la Bibliothèque des Grands Moulins et les compagnies Pièces Montées et La KestaKaboche, intervient en même temps que les Journées du Patrimoine. Une manière de rappeler que les femmes ne sont pas "que des muses", comme le rappel le slogan de l'événement.

Cette année, plusieurs rendez-vous vous seront ainsi proposés entre l'Île-de-France mais aussi Bordeaux et la Normandie. Voici notre sélection non-exhaustive des événements à ne pas manquer.

Les journées du Matrimoine rendent hommage aux femmes ayant contribué à l'histoire et la culture française Crédit : HL Île-de-France

1. Le MLF, 50 ans après

Une manifestation du MLF à Paris en 1972 Crédit : AFP

Cette année, on a célébré les 50 ans de mai 68 et, on en a profité pour rappeler quelle place ont tenu les femmes dans ce mouvement national. Pour ces Journées du Matrimoine, découvrez le premier QG du MLF (Mouvement de Libération des Femmes, créé à la suite de mai 68), là où a été rédigé la célèbre Manifeste des 343, mais aussi l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, qui a accueilli les Assemblées générales du mouvement et, enfin l'Espace des femmes Antoinette Fouque où se tiendra pour l'occasion une exposition consacrée à Kate Millet, figure du féminisme aux États-Unis, décédée en septembre 2017 à Paris à l'âge de 82 ans.



Infos pratiques : RDV samedi et dimanche à 14h, 13 rue des Canettes, dans le VIème arrondissement de Paris.

2. La place du matrimoine sur YouTube

YouTube est un immense espace de création de contenus où se côtoient vlogs, tutoriels, vidéos artistiques ou humoristiques. Depuis quelques années maintenant, des créateurs et créatrices de contenus s'attachent à partager leur passion de manière simple, drôle et ludique, à l'image de Aude GG qui résume en moins de trois minutes la vie de femmes, parfois oubliées de l'histoire.



À Bordeaux, la soirée d'ouverture des Journées du Matrimoine sera consacrée à cette question : peut-on valoriser le matrimoine grâce à YouTube ? On a hâte d'en savoir plus.



Infos pratiques : débat à 19h à la Maison des Femmes, 27 cours d'Alsace-et-Lorraine.

3. Retour sur les combats de Simone Veil

Simone Veil, le 25 janvier 2011 près de Paris Crédit : AFP / Archives, Boris Horvat

Panthéonisée en juillet dernier, Simone Veil est le personnage principal d'une conférence spectacle à voir de la compagnie Dodeka et qui retrace également de nombreux combats menés par des Françaises et des Français pour les droits des femmes ces quarante dernières années. L'occasion de (re)découvrir tout le chemin parcouru et de prendre conscience de tous les combats qu'il reste encore à mener.



Infos pratiques : dimanche 16 septembre à 17h, 2 bis rue des Carrières Saint-Michel 50200 Saint-Pierre-de-Coutances (0 à 20 euros).



Le programme complet est à découvrir sur le site La Matrimoine.