publié le 09/05/2018 à 10:15

Il y a 50 ans, les pavés volaient dans les rues, les étudiants criaient leurs slogans révolutionnaires et bloquaient les universités. Le mouvement contestataire de mai 68 a marqué l'Histoire de France.



Le pays a connu une grève générale et des manifestations pendant plusieurs semaines, qui ont profondément bouleversé la société. Dans les blocages, beaucoup de militantes étaient présentes pour défendre les droits des femmes et s'émanciper de la domination masculine.

Étudiantes, ouvrières, profs : elles se sont battues pour faire entendre leur voix dans cette contestation, point de départ de la lutte féministe en France. Plusieurs militantes ont marqué l'histoire de ce combat, comme Simone de Beauvoir et Antoinette Fouque.

