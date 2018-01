publié le 15/01/2018 à 15:46

Adepte de l'écriture inclusive ou avide de curiosité sur le sujet, vous avez envie de (mieux) pratiquer cette écriture au quotidien ? Pas facile quand le point milieu reste encore peu accessible pour certains claviers ou lorsque vous ne n'avez plus s'il convient de dire "entrepreneure" ou "entrepreneuse" pour parler d'une femme qui entreprend.



Pour répondre à ces préoccupations et aider celles et ceux qui peinent à rédiger des textes, mails et tweets en inclusifs ou ne savent pas comment se lancer dans cette aventure linguistique et littéraire, un hackathon dédié à l'écriture inclusive s'est tenu du 12 au 14 janvier à Simplon, un réseau qui dispense notamment des formations numériques à des demandeurs et demandeuses d'emploi ou des personnes réfugiées.

Cette première édition du Hackathon Écriture Inclusive avait lieu dans l'école de Montreuil, dans la banlieue est de Paris. Une cinquantaine de personnes ont travaillé durant tout le week-end pour mettre sur pied de nouvelles solutions : faciliter l'usage du point milieu, sensibiliser et éduquer à l'écriture inclusive, féminiser les noms de métier... Certains de ces projets sont déjà disponibles en ligne tandis que d'autres verront le jour dans les semaines à venir.

Pour patienter avant leur mise en ligne, voici un florilège des outils dont vous pouvez également déjà disposer pour vous aiguiller dans cette manière d'écrire qui prône l'égalité.

"hackeur·se" au Hackaton Écriture Inclusive Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Des textes pour découvrir (ou réviser) les bases

Le Manuel d'écriture inclusive : rédigé par l'agence de communication Mots-Clés, ce guide disponible gratuitement en ligne permet de découvrir les principales caractéristiques et principaux enjeux de l'écriture inclusive. Il est accompagné d'un court lexique vous permettant de féminiser les noms de métiers ou de les écrire de façon inclusive. C'est-à-dire en mentionnant à l'aide d'une abréviation à la fois le nom masculin et féminin. Exemple : "les participant·es du hackathon étaient des hommes et des femmes venu·es du monde de la Tech ou de la communication".



Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe : ce document a été rédigé par le Haut conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes (partenaire de l'événement). Il est également disponible en ligne gratuitement et donne des recommandations simples pour un langage non-sexiste et inclusif au sein des médias ou des entreprises, par exemple.

Le clavier du point milieu

Sur un clavier Windows : le point milieu est accessible en tapant sur la touche "alt" suivi de 250 ou "alt"+0183". À noter que l'AFNOR (Association française de normalisation) a décidé de rajouter ce point milieu dans sa réforme des claviers français. Elle sera effective courant 2018.



Sur un clavier Mac : il suffit de taper "commande"+alt+F.



"Alt0183" : C'est le nom d'un des projets nés lors du Hackathon Écriture Inclusive. Il s'agit d'un vrai bouton à brancher en USB sur son ordinateur. Lorsqu'on appuie dessus une fois, il matérialise le point milieu sur votre écran. Deux fois, il permet d'écrire automatiquement la terminaison féminine : "·es". Disponible en "open source" (gratuitement), ce projet est à suivre sur Twitter.

Projet #1 : "Alt0183", un buzzer connecté en USB pour créer un point milieu (et d’autres combinaisons de caractères) en tapant dessus #HackEcritureInclusive@HackEcritureInc @simplonco pic.twitter.com/VjsBp2IY2O — Arièle Bonte (@arielebonte) 14 janvier 2018

Un dictionnaire numérique

Egalexique : c'est la galaxie de l'écriture inclusive. Née pendant le Hackathon Écriture Inclusive, cette nouvelle plateforme permet d'entrer un mot et d'en découvrir l'histoire et la signification. La version bêta du site est déjà disponible avec la galaxie autour du mot "écrivaine".

Un écran de codeur ou de codeuse lors du Hack Écriture Inclusive Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Un outil de traduction

Incluzor : présenté comme le "Google Traduction de l'écriture inclusive", cette plateforme - encore indisponible - permettra aux utilisateurs et utilisatrices de copier-coller un texte pour le traduire en langage inclusif. Le groupe de travail du Hackathon a également décidé de créer une page Wikipedia contenant un lexique inclusif à enrichir au grès des volontaires. Le tout est à surveiller via le compte Twitter d'Incluzor, projet gagnant du Hackathon Écriture Inclusive.

Deux plateformes de sensibilisation

Épinglons-les : cette initiative militante est également née lors de l'événement et propose, à travers une plateforme disponible en ligne, de télécharger des affiches de sensibilisation pour l'emploi de l'écriture inclusive en entreprise. Quatre collections seront mises en ligne au cours de l'année à venir.

"Épinglons-les", projet né lors du Hackaton Écriture Inclusive Crédit : Arièle Bonte pour RTL.fr

Semaine inclusive francophone : "SIF", c'est le petit nom de cet outil pédagogique à destination des élèves d'écoles primaires. L'objectif ? Démocratiser l'écriture inclusive grâce à cinq jeux. L'un des jeux, "La disparition", est par ailleurs en cours de développement depuis le hackathon. Les enfants incarneront une journaliste d'investigation enquêtant sur des mystérieuses disparitions de femmes...



Reste à savoir si l’initiative plaira au ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ou la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa contre l'apprentissage de l'écriture inclusive dans les écoles françaises.

6. Un espace de recensement

#Taglinclusive : ce groupe Facebook a un objectif, recenser tous les sites, livres, lieux ou toutes les entreprises pratiquant l'écriture inclusive. À terme, les personnes derrières ce groupe souhaitent créer une plateforme en ligne, sorte d'annuaire de l'écriture inclusive. Vous pouvez rejoindre ce groupe dès maintenant.