Quand on vous parle de Twitter vous pensez d'abord aux polémiques à n'en plus finir et aux échanges musclés (voire insultants) qui peuvent en dérouler ? Rien de plus normal quand on voit que ce réseau social peut parfois se transformer en déversoir à haine. Pourtant, Twitter, au même titre que Facebook ou Instagram, offre à ses utilisateurs et utilisatrices une plateforme sur laquelle leurs voix et leurs histoires peuvent être portées et résonner au-delà des frontières.



À l'occasion de la Journée internationale du coming-out, ce jeudi 11 octobre, Twitter a choisi de se positionner en faveur de l'amour et de l'égalité pour tous et toutes, avec le hashtag #ComingOutDay, décoré d'un cœur, lui-même habillé des couleurs de l'arc-en-ciel, le symbole de la communauté LGBTQ+.

Le réseau social tient alors à rappeler qu'il n'est pas fait que de polémiques mais aussi de belles histoires, dont certaines, parlent de coming-out homosexuel ou transgenre, illustrant alors l'étendue du spectre du genre, la diversité des sexualités mais aussi toutes les problématiques, discriminations et dangers qui existent encore aujourd'hui envers la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gays, bi, trans, queer et les autres) :

"Hier soir, j''ai écrit une lettre pour l'anniversaire de mes parents, j'ai pu faire mon coming-out dedans. Et dans cette même soirée je l'ai dit à mon frère aussi", a par exemple écrit un internaute en septembre dernier.

"J'ai fait mon coming-out à ma mère. Elle m'a écrit : Comment concilier le genre biologique qui t'as été assigné en naissant et ton identité non genrée sans te blesser ni te heurter ? Je pleure à chaudes larmes".



"Ce weekend, je suis sorti faire la Pride. Je savais qu'en le faisant j'allais officiellement faire mon coming-out et j'allais perdre ma famille. Chose qui s'est produite. Ce que je ne savais pas, c'est que, en effet, j'ai perdu ma famille de sang. Mais ma vraie famille a toujours été là."



Il n'y a pas que des anonymes qui se sont exprimés cette année sur les réseaux sociaux. L'actrice Amandla Stenberg a choisi Instagram pour se confier sur son identité sexuelle tandis que le secrétaire d'État au Numérique Mounir Mahjoubi a pris la parole à ce sujet à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.