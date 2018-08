publié le 29/08/2018 à 15:51

"Moi, Enfant-à-tendances-homosexuelles, qui ne connut ni pape, ni psychiatre". Alice Coffin est journaliste et militante LGBTQ+. En réponse aux propos du Pape François (qui conseille aux parents d'avoir recours à la psychiatrie pour leurs enfants ayant des "tendances homosexuelles"), elle a partagé sur son compte Twitter, suivi par plus de 11.000 personnes, une photo d'elle enfant, "prise par [son] grand-père", écrit-elle sur le réseau social.



Son initiative lancée dans la matinée, du mardi 28 août, n'est pas passée inaperçue dans la sphère LGBTQ+ de Twitter. De nombreux et nombreuses internautes ont suivi le mouvement grâce au hashtag #NiPapeNiPsychiatre. Exemple avec la sociologue Karine Espineira, plusieurs journalistes et d'autres anonymes.

Une internaute a écrit de son côté : "Étant de 1961, j'ai eu affaire aux psychiatres pour me 'guérir' de l'homosexualité à coup de Tranxène" tandis qu'une autre a raconté avoir été emmenée par ses parents chez un médecin, "peut-être un gynécologue qui leur affirma [qu'elle était] normale". "Je n'avais pas 10 ans", a ajouté cette personne.

Moi, Enfant-à-tendances-homosexuelles , qui ne connut ni pape, ni psychiatre. #nipapenipsychiatre pic.twitter.com/4G4jmyjUFK — Alice Coffin (@alicecoffin) 28 août 2018

En France, l’homosexualité était en effet considérée comme un pathologie psychiatrique jusqu'en 1992, au même titre que la schizophrénie ou la dépression, rappelle un article de Slate.fr.

Moi, Enfant-à-tendances-trans&homosexuelles, qui ne connut ni pape, ni psychiatre. #nipapenipsychiatre (idée qui m'est venue en tombant à l'instant sur le tweet d'@alicecoffin. Merci !) pic.twitter.com/6iIGldJcpe — Karine Espineira (@EspineiraKarine) 28 août 2018

Tellement ému par les tweets #nipapenipsychiatre ¿ Je participe aussi ! ¿¿¿¿ Merci @alicecoffin pic.twitter.com/QnuCThsQuK — Paul Marques Duarte (@Paulnano) 28 août 2018