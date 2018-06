publié le 20/06/2018 à 13:17

La responsable du service adoption de Seine-maritime a été relevée mercredi 20 juin de ses fonctions "à titre conservatoire", a annoncé dans un communiqué le conseil départemental, à la suite de propos discriminatoires envers les homosexuels tenus par la fonctionnaire.



Dans un entretien accordé à France Bleu Normandie, Pascale Lemare avait estimé qu'un couple homosexuel correspondait moins aux critères requis pour l'adoption d'un bébé en bonne santé qu'un couple hétérosexuel, provoquant de vives réactions des associations LGBTI et la saisine du Défenseur des droits afin d'enquêter sur les pratiques du service de l'adoption du département.



"Je ne soupçonne nullement la moindre discrimination" de la part du Département, a déclaré de son côté la préfète de Normandie Fabienne Buccio, interrogée mercredi matin par la presse avant l'annonce de cette sanction. La représentante de l'État a jugé "d'un autre temps" ces propos qui ont "entraîné des réactions justifiées". "Il ne faut pas juger l'ensemble d'une collectivité et d'un service sur des déclarations malheureuses", a-t-elle ajouté.

Un audit externe du service demandé

Interrogée sur les témoignages de couples homosexuels dont a fait état France Bleu laissant entendre que la politique de Département était discriminatoire, Fabienne Buccio a appelé à être "prudent". Sur ce genre de sujet, "il y a toujours des gens pour lesquels le dossier est accepté, d'autres pour lesquels on refuse, avec de bonnes raisons de le faire et derrière cela peut être interprété différemment".



Le conseil départemental "a dit ce qu'il fallait", a-t-elle estimé. Le président (Mouvement radical) du conseil départemental Pascal Martin a de nouveau condamné mercredi "très fermement les propos discriminatoires (de la fonctionnaire ndlr) qui ne reflètent en rien la politique départementale que je conduis".



Pascal Martin "réaffirme aux couples et célibataires candidats à l'adoption que le Département agit et agira toujours (...) sans aucune forme de discrimination", dans un communiqué. Il répète avoir "demandé un audit externe du service concerné" mais "redi(t) toute (sa) confiance au personnel départemental".