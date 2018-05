publié le 17/05/2018 à 18:17

La journée de lutte contre les LGBTphobies a lieu jeudi 17 mai. La législation en faveur du mariage homosexuel émerge progressivement pour la communauté LGBTQ+ (Lesbiennes, Gay, Transgenres, Queer) dans le monde. Cependant, les droits en vigueur en Europe et sur le continent américain, se démarquent nettement de ceux en Afrique et au Moyen-Orient.



En Afrique, notamment, "l'émancipation des homosexuels est liée à celle des femmes", selon Boris Bertolt, un chercheur de l'université de Kent interviewé par Le Monde. Bien des pays d'Afrique imposent encore la peine capitale à toute personne présumée homosexuelle. Ils ne sont cependant pas majoritaires : les peines pécuniaires et l'emprisonnement sont les sanctions les plus couramment mises en vigueur.



Découvrez sur cette carte interactive des pays qui ont légalisé le mariage homosexuel, et de ceux qui n'ont pas encore aboli la peine de mort.