"Hijab de running" : Marlène Schiappa condamne le harcèlement en ligne

publié le 27/02/2019 à 14:44

"Je n'ai jamais cru que le cyber-harcèlement était un moyen de résoudre des questions de société". Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, s’est exprimée au sujet de la polémique autour de la commercialisation d'un hijab de running par la marque Decathlon.



Dans sa tribune, publiée ce mercredi 27 février dans les colonnes du HuffPost, Marlène Schiappa estime qu'insulter "en meute le community manager de Decathlon ou des femmes qui ont décidé de porter le voile" [lui] apparaît contre-productif", écrit-elle avant de rappeler que le harcèlement en ligne est condamné par la loi depuis l'été dernier. Ce délit est en effet passible de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende.

"Je ne transigerai sur rien de ce qui fait la liberté des femmes en France", ajoute encore la secrétaire d'État dans son texte alors même qu'elle se prononce publiquement contre le port du voile : "Je ne crois pas que porter le voile soit un signe de liberté. Je ne crois pas que porter le voile soit un signe d'émancipation des femmes. C'est ma conviction. Je conçois qu'on en ait une autre."

Face à la polémique, Decathlon a décidé de renoncer à sa commercialisation.