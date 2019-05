Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 15/05/2019 à 12:06

Alors que les femmes passent, en moyenne, 3h26 par jour à remplir des tâches ménagères, les hommes n'y consacrent que 2 heures. Une inégalité que compte bien rétablir le collège Monetecastelo en Espagne. L'établissement a rendu obligatoires des cours de travaux domestiques pour les garçons.



Une heure par semaine les jeunes hommes s’attellent à apprendre comment laver, nettoyer, passer l'aspirateur et bien d'autres corvées, souvent réservées aux femmes. Les caméras de TF1, relayées par LCI, ont suivi ces cours un peu particuliers. Elles ont notamment filmé un professeur d'économie montrant à ses élèves comment repasser.

"Ils doivent comprendre que ce n'est pas un travail de filles, mais aussi de garçons. Eux aussi doivent savoir repasser", explique le professeur. Un élève, raconte quant à lui, avoir cru à "une blague". Un autre estime que cet enseignement lui "permet de se rendre compte du travail que cela représente pour les parents" et que ce "n'est pas si facile".

Une nouvelle manière de réduire les inégalités de sexe

L'idée émane du directeur du collège, Jose Manuel Rodriguez, qui souhaite changer les mentalités des élèves de son établissement dès leur plus jeune âge. "Nous, les hommes, devons vraiment mettre un coup d'accélérateur. Nous avons remarqué que les cours et les conférences ne fonctionnaient pas. Alors quoi de mieux que la pratique ?", explique-t-il.



D'après le reportage de TF1, les élèves font les efforts et les parents remarquent les changements. L'expérience pourrait donc se développer dans plusieurs collèges espagnols. Certains, comptent déjà rajouter des sessions de tâches ménagères à leurs programmes.