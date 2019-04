publié le 03/04/2019 à 13:11

Comment se débarrasser de la charge mentale ? Comment répartir les tâches domestiques dans son foyer ? En France, ce travail ingrat, invisibilisé et peu valorisé par la société reste à grande majorité effectué par les femmes (dans les couples hétérosexuels). Quand elles ne s'occupent pas de faire les courses ou de cuisiner, ce sont elles qui supervisent les opérations, comme si elles étaient les garantes du bon fonctionnement du foyer. Leurs compagnons préfèrent alors attendre qu'on leur dise quoi faire plutôt que de prendre toute initiative ou leur responsabilité.



Depuis une poignée d'années, le discours autour de la charge mentale s'invitent dans nos domiciles, permettant ainsi de nous faire réfléchir à comment les tâches se répartissent entre les couples et qui entre les deux assure le bon fonctionnement de la maison. La BD Un autre regard de Emma a par exemple participé à sensibiliser le grand public sur ces questions ainsi que le livre de Titou Lecoq, Libérées : Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale.

Maintenant, comment mieux répartir les tâches domestiques dans son foyer ? Comment faire en sorte que les hommes comme les femmes prennent en main les décisions ? Comment permettre aux femmes de s'émanciper de ce travail et de ce fardeau psychologique ?

Engager la conversation

Pour le faire, il est indispensable de faire le charge mentale une problématique de couple et non pas une problématique féminine. Non, la charge mentale ne va pas disparaître avec quelques techniques de respiration, une séance de sophrologie ou une meilleure organisation de votre quotidien. La solution ne peut pas venir uniquement de votre passage à l'action mais bien de celui de vous comme de votre partenaire.



On reconnaît que devoir sensibiliser sa moitié à la charge mentale est déjà, en soit, une charge mentale. Malheureusement, comme ce sujet touche plus négativement les femmes que les hommes (à moins que vous soyez dans une relation avec une autre femme), ce sont plus naturellement ces dernières qui s'empareront du sujet pour établir la parité dans leur foyer.



Comment faire ? Engagez une conversation avec votre partenaire, demandez lui de lire des articles sur le sujet, expliquez lui le poids de la charge mentale dans votre quotidien, listez tout ce que vous faites au quotidien en plus de cela et impliquez le au maximum dans la discussion.

Mettre en place un plan d'action

Passée la discussion, n'allez pas croire que les comportements vont changer du jour au lendemain. Qu'il s'agisse d'ailleurs des vôtres comme de ceux de la personne qui ne subit pas la charge mentale et/ou qui en fait moins que vous côté tâches ménagères.



Comment procéder ? Prenez d'abord conscience de l'implication réelle de vous et de votre partenaire dans toutes ces tâches. Sur une semaine ou un mois par exemple, faîtes une liste de toutes les actions que vous accomplissez au quotidien. L'idée nous a été soufflée par la youtubeuse Loupche qui a fait cela avec son compagnon et le raconte dans le début de cette vidéo publiée fin mars.

L'objectif : prendre conscience de ce que fait l'autre et ne pas invisibiliser son travail. À long terme, après avoir constaté (ou non) des disparités, le couple prévoit de mieux se répartir les tâches selon ses propres normes.



À vous encore d'échanger ensemble sur ce que vous souhaitez et tolérez. Pour aller encore plus loin, l'application Maydée, en cours de développement, pourra bientôt vous aider. En plus de comptabiliser le temps que vous et votre partenaire passé à faire des tâches ménagères (ménage, courses, cuisine, vaisselle, lessive, soins apportés aux enfants, jeux avec les enfants, trajets effectués avec les enfants, gestion administrative, jardinage et enfin la gestion du foyer ou "charge mentale"), l'application vous proposera de mettre en place de véritables actions pour atteindre vos objectifs, le tout de façon ludique en encourageant le dialogue avec son partenaire.