publié le 01/11/2018 à 14:15

"Si tu m'aimes, fait un effort", "C'est quoi ces chaussures de pute !", "Je suis sûre que t'es avec des mecs". Ces phrases, on peut les lire sur des affiches d'une campagne menée par la ville d'Évry. Son objectif : sensibiliser les habitants et habitantes au fléau des violences conjugales, trop souvent banalisées.



"Ce n'est pas parce qu'on est en couple, qu'il faut tout accepter par amour", explique à France Bleu Agnès Omer, maire adjointe en charge de l'égalité femmes-hommes à ÉEvry. "Pour la plupart des femmes, quand le mari ou le conjoint souhaite un rapport, obligatoirement, il doit être consenti, sans même se poser de questions alors que non, quand on ne veut pas, on ne veut pas", souligne encore la maire adjointe.

En plus de ces trois visuels forts, Évry a mis en place un service d'Aide aux victimes (01 60 91 07 91) et encourage ses habitantes et habitants à joindre le 3919, le numéro d'écoute national dédié aux femmes victimes de violences sexuelles.