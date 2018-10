publié le 31/10/2018 à 18:06

Agressée sexuellement dans les transports en commun, une femme a publié sur son profil Twitter une vidéo de son agresseur, la fixant de longues et dérangeantes secondes. Ce n'est qu'après avoir raconté son histoire sur le réseau social qu'elle a appris l'existence du 3117, a t-elle confié à RTL Girls. Ce numéro aurait pu l'aider à signaler son agression plus facilement.



Ce numéro d'urgence gratuit, à noter dans vos répertoires dès à présent, permet en effet de prévenir les secours et la police en cas d'incivilités ou d'agressions dont on est victime ou témoin dans les transports tels que le métro ou le train. Malgré des autocollants collés dans les trains, par exemple, ce numéro reste peu connu du grand public, en témoigne le cas de cette jeune femme, cité plus haut.



En mars dernier, la région Île-de-France avait pourtant lancé une "campagne choc" de lutte contre le harcèlement dans les transports en commun. Son objectif était de sensibiliser le public sur cette question et de rappeler "les bons réflexes à adopter et les mesures concrètes mises en place en réponse à ces violences", tels que l'usage de ce numéro.

Pour les personnes qui seraient dans l'incapacité de parler, il existe également un numéro à joindre par SMS uniquement : le 31177.