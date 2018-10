publié le 09/10/2018 à 10:30

Le numéro de Dakota Johnson a fuité sur les réseaux sociaux mais c'est pour la bonne cause. C'est l'actrice elle-même qui a décidé de le partager sur son compte Instagram ce lundi 8 octobre. Dans son post, l'actrice américaine écrit en effet : "Les femmes et les filles du monde entier font face à une violence extrême et au harcèlement sexuel au quotidien. Plus de 800 femmes et adolescentes meurent chaque jour parce qu'elles n'ont pas accès à des contraceptifs fiables et aux services de base de suivi de maternité", ajoute l'actrice de 50 Nuances de Grey.



Mais n'imaginez pas pouvoir discuter de la pluie et du beau avec Dakota Johonson. La jeune femme de 29 ans annonce d'emblée qu'elle ne répondra pas à ses appels. L'actrice engagée pour les femmes préfère en effet entendre les histoires de ces femmes et filles qui subissent des violences dans leur vie de tous les jours.

"Je ne veux pas parler avec vous. Je veux vous écouter. Ceci est mon numéro de téléphone. Racontez-moi votre histoire dans ma boîte vocale et je vous écouterai", assure l'actrice de 29 ans avant de préciser que sa démarche est réalisée en collaboration avec global Citizen, une organisation mondiale qui permet d'engager les citoyens et citoyennes pour éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030.