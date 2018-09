et AFP

publié le 19/09/2018 à 10:15

Des attouchements ou des commentaires déplacés : voilà contre quoi se battent des employé(e)s de McDonald's, aux États-Unis. Le personnel s'est mis en grève, ce mardi 18 septembre, dans dix villes américaines car il reproche au géant de la restauration rapide de ne pas faire assez pour les protéger contre le harcèlement sexuel notamment de la part des managers sur les employé(e)s, des personnes aux emplois souvent très précaires.



"Je suis en grève et je suis ici aujourd'hui pour demander un changement", a expliqué Theresa Cervantes, 20 ans, venue manifester avec des dizaines d'autres personnes employées par McDonald's, dont pour la plupart sont des femmes, devant le siège social de l'entreprise, à Chicago. "Le harcèlement sexuel est un problème universel. C'est une maladie", a-t-elle ajouté.

Un large mouvement social

Les manifestations n'ont pas seulement eu lieu à Chicago mais aussi de Kansas City, au Texas, à Saint-Louis, dans le Missouri. Elles témoignent d'un large mouvement social lancé à la suite d'une plainte déposée, il y a quatre mois par plusieurs personnes employées par McDonald's, devant l'EEOC, l'agence fédérale chargée de promouvoir l'égalité dans le monde du travail.

"Nous ne pouvons plus accepter qu'un travailleur sur deux subisse de la violence sous la supervision" de McDonald's, a déclaré Karla Altmayer, organisatrice de la manifestation à Chicago.



La chaîne de restauration rapide a affirmé dans un communiqué disposer de "politiques, procédures et formations strictes" pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle a souligné avoir également embauché des experts en matière de prévention et de réaction "pour faire évoluer nos politiques afin que quiconque travaillant pour McDonald's le fasse dans un environnement sûr chaque jour".