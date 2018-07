publié le 26/01/2018 à 17:53

"Quand on veut on peut", c'est un peu le nouveau credo de Matthieu Orphelin, député La République en Marche de la 1ère Circonscription du Maine-et-Loire. Jeudi 25 janvier, cet ancien porte-parole de Nicolas Hulot a en effet publié un coup-de-gueule sur son site internet, expliquant qu'il ne se rendrait pas à un colloque traitant de la transition énergique, prévu pour le mardi 30 janvier. En cause ? Le manque d'expertes invitées à intervenir sur ce sujet (2 femmes sur 15 intervenants).



Contre toute attente, cette médiatisation du problème a fait réagir l'organisation du colloque. Cette dernière a en effet décidé de revoir sa programmation : des expertes ont été invitées à prendre la parole faisant grimper le taux de représentation des femmes à 50%.

"Une histoire qui se termine bien", commente Matthieu Orphelin auprès de Girls, lui qui ne s'attendait pas à une telle réaction, de la part du colloque (où il se rendra finalement) comme sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, des femmes travaillant dans l'énergie ont en effet pris soin de nommer d'autres collègues parfaitement capables (et disponibles) pour parler de ces sujets là avec autant de sérieux et de compétences que leurs homologues masculins.

De quoi déjouer tous les (faux) arguments selon lesquels on croit que les expertes n'existent pas dans ces domaines là.

@M_Orphelin Face a la contre-verite “pas de femme dans l energie” je propose a chacun(e)de lister au moins 3 femmes qu’ils connaissent dans le secteur ! Je commence : @AnneLiseDeloron @Fred_Barthelemy @hakwikn https://t.co/luXbWNTzwE — Audrey Zermati (@AudreyZermati) 25 janvier 2018

Une mobilisation qui enthousiasme l'élu du Maine-et-Loire. "C'est une preuve par l'exemple qu'il n'y a aucune difficulté à organiser des colloques paritaires dans n'importe quel domaine", explique-t-il à Girls dans un entretien téléphonique avant d'ajouter :



"Tant qu’il y aura ces inégalités dans les représentations entre les femmes et les hommes dans ces événements-là, ce n'est pas étonnant qu’il y ait encore certains métiers considérés comme masculins et d'autres comme féminins".

Une initiative soufflée par un collectif féministe

"Féministe depuis 2010", l'élu En Marche raconte avoir pris la décision de rendre public son départ le jour où il a pris connaissance de cette liste d'invités peu paritaire. Une idée que lui a soufflée le collectif féministe La Barbe le mois dernier, à l'occasion d'un autre colloque où il était présent et où les femmes, au contraire, étaient quasi-absentes du programme.



Matthieu Orphelin raconte à Girls avoir découvert le Jour J qu'il allait devoir participer à une table-ronde sans aucune femme. Le premier à prendre la parole, il a alors tenu à souligner l'absence d'expertes avant d'être interrompu par le collectif féministe, justement venu là pour pointer du doigt ce problème d'inégalité. "La Barbe a été utile, parce qu'elles m'ont dit que j'avais une certaine responsabilité et que la prochaine fois, peut-être qu'il ne fallait pas y aller".

Il y a quelques semaines, on croisait lé député @M_Orphelin lors d'une intervention sur scène de @labarbelabarbe et il avait déjà eu une super réaction et été très à l'écoute. La décision et la communication qu'il fait aujourd'hui est capitale. EXEMPLE A SUIVRE!!! https://t.co/AugnsAsf1l — Alice Coffin (@alicecoffin) 25 janvier 2018

L'exemplarité des politiques

Désormais, Matthieu Orphelin l'affirme, il rappellera "son attachement pour l'égalité femmes-hommes" aux organisations de colloques qui souhaitent faire appel à ses connaissances. Aux risques de le voir partir en cas de non effort de parité.



"Les politiques sont là pour faire bouger les lignes. La visibilité et l'exemplarité qu'on a, il faut les utiliser. On ne peut pas dire qu'on est pour l'égalité entre les femmes et les hommes et se rendre à deux colloques en moins d'un mois où il n'y a pas de femmes". À bon entendeur... Le collectif La Barbe appelle déjà à prendre exemple sur le député.

La Barbe s'interroge.Le journaliste @thierryguerrier qui doit animer ce colloque, les députés @christophearend @Chris_Bouillon et autres participants suivront-ils exemple de @M_Orphelin ou préserveront-ils la noble virilité qui sied à de tels événements?https://t.co/j9X9WjcYNW — La Barbe (@labarbelabarbe) 25 janvier 2018