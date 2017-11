Les inégalités femmes-hommes en hausse après 10 ans de progrès

publié le 02/11/2017 à 15:08

Le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) sur la parité entre hommes et femmes porte sur 144 pays et analyse les inégalités entre les genres dans le monde du travail, mais aussi dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la politique.



Publiée mercredi 1er novembre, cette analyse indique qu'au rythme actuel, les inégalités entre hommes et femmes au travail ne disparaîtront pas avant l'an 2234. L'année dernière, il était estimé que l'objectif pouvait être atteint dans 170 ans. Globalement, l'année 2017 "marque un coup d'arrêt après une décennie de progrès lents mais constants en termes d'amélioration de l'égalité des sexes, puisque l'écart entre les genres à l'échelle du monde s'est creusé pour la première fois depuis la publication du premier rapport en 2006", souligne le WEF.

La France s'améliore

Malgré ce mauvais chiffre à l'échelle mondiale, l'Hexagone a gagné six places par rapport à l'année dernière, toujours selon l'étude du WEF. L'indice allant de 0 à 1, la France obtient un score de 0,778, ce qui la place en première position dans les pays faisant partie du G20. Elle est suivie de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne.

Plus en détail, en matière d'éducation, la France a un indice de 1 grâce à un taux d'alphabétisation irréprochable. En ce qui concerne la santé, elle obtient également un excellent indice de 0,977. C'est en politique que la participation des Françaises constitue le facteur essentiel de cette remontée dans le classement du Forum économique mondial. Dans ce domaine, le pays arrive en 9e position au rang mondial avec un indice de 0,453 contre 0,365 l'an dernier.