Facebook va encore changer ce que vous voyez dans votre fil d'actualité

publié le 12/01/2018 à 14:15

Mark Zuckerberg n'aura pas tardé. Quelques jours après avoir pris l'ambitieuse résolution de réparer Facebook en 2018, le patron du réseau social a annoncé dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 janvier une première mesure forte en ce sens : une refonte majeure du fil d'actualité, le flux sur lequel tombent les plus de deux milliards d'utilisateurs de la plateforme lorsqu'ils s'y connectent.



La priorité sera désormais donnée aux contenus partagés par la famille et les amis des membres de Facebook, au détriment des posts des marques, des médias et des pages.

Après avoir mis l'accent sur les publications des millions de pages de professionnels, et notamment les contenus vidéo, afin de mieux monétiser son audience ces derniers mois, Facebook revient à ses premiers amours.

Le réseau social avait été fondé par Mark Zuckerberg en 2004 afin de mettre en relation les étudiants d'Harvard. Il s'agit du plus important virage stratégique opéré par le réseau social dans la mise en avant des contenus ces dernières années.

Améliorer le temps passé sur Facebook

Cette refonte majeure veut favoriser le bien-être des membres de Facebook. Dans les prochaines années, les photos, vidéos et statuts publiés par des proches remonteront en priorité dans le fil d'actualité des utilisateurs. Les clips vidéo postés par les célébrités, les publicités des marques et les publications virales des médias passeront après les photos de famille et les réflexions plus ou moins triviales des proches.



Selon le responsable des "newsfeeds" chez Facebook, interrogé par l'AFP, la façon dont l'algorithme classera les publications à l'avenir doit permettre de favoriser les interactions et les relations personnelles entre les utilisateurs.



Facebook veut répondre aux critiques sur sa gestion des contenus problématiques (propos haineux, fake news, etc.) qui ont terni son image ces derniers mois. Lors de ses vœux pour 2018, Mark Zuckerberg avait affirmé sa volonté de s'assurer "que le temps passé sur Facebook soit du temps bien dépensé".



Fin 2017, Mark Zuckerberg avait esquissé un déplacement de curseur en déclarant que l'intégrité de Facebook était plus importante que ses profits.

Inquiétude pour les médias

Cette nouvelle philosophie aura des conséquences pour les éditeurs de presse, dont une grande partie est dépendante du réseau social pour toucher des lecteurs au-delà de leur cible initiale. Leurs publications seront moins visibles dans le fil d'actualité. Les médias devraient globalement voir leur audience vidéo et leur trafic diminuer. Fin octobre, les pages des titres de six pays avaient vu leurs interactions baisser de moitié après le test d'un fil d'actualité vidé des publications des médias.



L'impact de cette refonte est difficile à évaluer pour l'instant. Il sera plus important pour les titres qui n'ont pas entrepris de stratégie de diversification et dont l'audience repose pour l'essentiel sur les partages suscitant de nombreuses interactions avec les utilisateurs de Facebook. Certains médias, comme Brut ou Minute Buzz, qui ont fait le pari d'une diffusion exclusive sur les réseaux sociaux peuvent s'interroger.



Selon le Wall Street Journal, Facebook pourrait néanmoins favoriser les médias jugés les plus dignes de confiance dans sa nouvelle timeline, ce afin de lutter contre la diffusion de fausses informations et les articles d'attrape-clics.