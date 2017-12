Pourquoi les femmes doivent faire plus attention à leur urètre

publié le 23/12/2017 à 07:58

Les femmes ont l'urètre beaucoup plus court que celui des hommes, ce qui fait que les germes peuvent remonter plus facilement jusqu'à la vessie et l'infecter. Elles sont donc plus souvent victimes d'infections urinaires, appelées également cystites. Des précautions peuvent être prises pour "barrer la route" aux microbes. Tout d'abord, il faut penser à uriner juste après un rapport sexuel, afin d'évacuer des germes éventuels. Ensuite, il faut vraiment éviter d'utiliser des déodorants en spray dans la zone génitale, car cela va provoquer des irritations de l'urètre.



En outre, il faut renoncer à laver la zone vaginale avec du savon, beaucoup trop agressif, mais se contenter d'eau. Dans le cas contraire, l'équilibre de la flore vaginale, qui protège des infections, risque d'être rompu et de préparer le terrain au développement de mycoses. Le diaphragme constitue aussi un facteur de risque d'infection urinaire. Enfin, il faut toujours s'essuyer les fesses du bas vers le haut, du vagin vers l'anus, pour empêcher le passage des germes.

Ces petits gestes très simples évitent de faire des infections urinaires fréquentes et de devoir passer par la case antibiotiques. Autrefois, les mamans enseignaient aux enfants, de mère en fille, à faire attention à ces questions d'hygiène. Il y a avait même des leçons sur le sujet à l'école, mais elles n'existent plus.