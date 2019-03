publié le 29/03/2019 à 12:35

On pensait que l'administration Donald Trump avait enterré l'existence de ce poste, créé sous l'ère Obama en 2009. Mais deux après l'arrivée du 45ème président des États-Unis à la Maison-blanche, Kelley Eckels Currie devrait être nommée ambassadrice des droits des femmes, avait annoncé Donald Trump le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, rapporte le site Foreign Policy.



Comme le sous-entendu son nom, la personne occupant le poste d'ambassadeur ou d'ambassadrice des droits des femmes a pour mission de s'assurer que les droits des femmes et des filles soient intégrés dans la façon dont les États-Unis ont de conduire leur politique étrangère.

En Suède, on appelle cela par exemple la "diplomatie féministe". La France a récemment emprunté cette appellation à notre voisin européen pour elle aussi, conduire une politique étrangère favorisant les droits des femmes et des filles à travers le monde et encourager les autres pays à le faire également.

Une diplomate conservatrice

Kelley Eckels Currie est née en Géorgie, rapporte le site américain. Diplômée en droit, haute responsable à l'ONU, elle a la réputation d'être "une farouche critique des opposants aux droits humains". La diplomate n'en reste pas moins une alliée de l'administration Trump, s'alignant sur sa politique conservatrice, précise encore Foreign Policy.



Comment Kelley Eckels Currie va-t-elle donc s'emparer des sujets liés aux droites des femmes dans un pays où l'accès à la santé sexuelle se fait de plus en plus compliqué ? La réponse est attendue au tournant.