publié le 06/11/2018 à 10:51

Une semaine après avoir raconté son histoire d'agression sexuelle dans le métro parisien, Adélaïde a posté lundi 5 novembre dans la soirée un nouveau message sur son profil, affirmant alors : "la peur change de camp".



Le lendemain, ce mardi 6 novembre, BFM Paris rapporte que l'auteur présumé de son agression a été interpellé lundi dans l'après-midi par les policiers de la Brigade des Réseaux Franciliens. "Il est actuellement en garde à vue", affirme le journaliste Raphaël Maillochon sur Twitter.

Dans une autre série de messages publiés sur le réseau social, Adélaïde, raconte son dépôt de plainte, le vendredi 2 novembre : "J’ai visionné les bandes on voit l’agresseur me chasser, on voit l’agression, on voit qu’il chasse d’autres femmes", affirme-t-elle avant d'ajouter : "Grâce à ma vidéo il est facilement reconnaissable."

UPDATE : je sors de mon dépôt de plainte. Je suis soulagé vous n’imaginez MAIS MÊME PAS ! J’ai eu à faire a des policiers exceptionnels vraiment je tiens à le dire. J’ai été écouté entendu et CRU ! J’ai visionné les bandes on voit l’agresseur me chasser on voit l’agression on https://t.co/ggK1KNQY3J — Adélaïde (@AD_DeThemyscira) 2 novembre 2018

Au début, j'ai pensé que je n'étais pas bien réveillée mais il m'a fait un clin d’œil, le regard glaçant Adélaïde Partager la citation





Lundi 29 octobre, Adélaïde rentrait de Marseille en TGV. Elle s'était engagée dans les couloirs du métro afin de prendre la ligne 1 pour rentrer chez elle. C'est là, dans les couloirs de la station Gare de Lyon, qu'elle avait senti un homme la frôler et lui toucher les fesses.



"Au début, j'ai pensé que je n'étais pas bien réveillée mais il s'est retourné et m'a fait un clin d’œil, le regard glaçant", avait-elle raconté à RTL Girls. Moins de 48 heures après avoir partagé son histoire sur Twitter, Adélaïde avait ensuite porté plainte et annoncé qu'une enquête était en cours.



Pour rappel, il existe un numéro d'urgence à composer pour des situations d'agression ou de tentative d'agression : le 3117.