Elles jurent par le style sans renoncer à l'éthique. On vous avait déjà présenté Marie Beauchesne, fondatrice de la griffe féministe Ypsylone et Edwige Tuarze de la marque responsable Éléa & Cybèle... Place aujourd'hui à d'autres créatrices françaises qui, de Paris à la Corse en passant par le Pays Basque réinventent les codes de la mode.



Leur crédo ? Le (bon) choix des matières, du "Made in France" pour la plupart d'entre-elles, ou encore du fait à la main. Résultats ? Ces jeunes femmes imaginent des collections bien loin de la "fast fashion" des grandes enseignes populaires mais proposent des pièces souvent en petite quantité, à des prix un peu plus élevés que dans les boutiques que l'on retrouve dans tous les centres commerciaux français.

Mais ces femmes garantissent à leur clientèle une sensation unique : celle de porter un vêtement qui raconte une histoire et qui permet d'une façon ou d'une autre de faire du bien autour de soi. On fait les présentations avec 7 d'entre elles.

1. Elles disent "Yayou" au "made in France"

C'est quoi ? Yayou c'est d'abord un concept simple : une collection mensuelle composée de cinq pièces imaginées à partir d'un thème précis. Après avoir chatouillé le succès, la marque sort de son carcan d'exclusivité et décide de se concentrer sur une mode "permanente", ponctuant de temps en temps leur actualité de collections capuscules et de pièces en édition limitée.



C'est qui ? Derrière cette marque "made in France", on retrouve Aliénor et Victoria, deux sœurs pour qui la mode est un "vestiaire idéal" que l'on confectionne de A à Z, à la main, en petite quantité et à Paris.



Pourquoi on aime ? Pour le choix des matières qu'on a envie de toucher derrière nos écrans tout comme le style à la fois minimaliste et très chic. Mention spéciale à ce t-shirt "papouille" (39 euros) et aux collections exceptionnelle audacieuses en collaboration avec l’artiste touche-à-tout Margaux Avril et Nabilla Benattia (oui oui) plus naturelle que jamais.



2. La culotte engagée de Melody Land

C'est quoi ? "Falzar", c'est le petit nom de cette marque qui se concentre dans la fabrication de culottes, elles aussi "made in France", avec emballage zéro déchet, s'il vous plaît.



C'est qui ? La fondatrice de la marque s'appelle Melody Land (sur Internet, dans la vraie vie on ne sait pas). Elle ne passe pas son temps à confectionner des culottes, elle est également la co-fondatrice d'une agence de booking (Maquerelle, spécialisée dans les nuits parisiennes), DJ (sous le nom de Money Penny) et co-fondatrice d'un collectif d'artistes ("blancs montés"). Bref, la fille ne chôme pas.



Pourquoi on aime ? Parce que c'est toujours chouette de savoir d'où viennent nos dessous et qu'en plus, avec Falzar, une pièce achetée = "des fonds reversés à des associations d'aides aux femmes".



3. "La French Pique" de Paris à San Francisco

C'est quoi ? Une marque qui s'adresse à toutes et tous (même à votre animal de compagnie !), du fait-main, des matières organique ou issues du recyclage, un univers parisien, geek et intellectuel, autant de styles pour deux spécialités : le crochet et la broderie qu'elle s’attelle à Paris et se vent de Pékin à San Francisco.



C'est qui ? Johanna Piettre est la seule paire de mains à s'occuper de "La French Pique". C'est elle qui crochète headbands (22 euros), sacs (95 euros), hauts (65 euros) et autres nœuds papillons (60 euros) pour sa marque.



Pourquoi on aime ? Parce que c'est original, et que l'option sur-mesure nous permet de voir nos rêves de broderie exaucées.



4. Les jumelles qui disent oui à la mode vegan

C'est quoi ? Leur boutique est un manifeste, pas étonnant qu'elle soit baptisée "Manifeste011", en référence au texte "anti-fashion" publié par la gourou de la mode Lidewij Edelkoort en 2015, au commencement (pour le 0) et à novembre (11), le mois du véganisme, précisent les fondatrices de la boutique dans un article des Inrocks. Le boutique sera en ligne et dans un espace à Paris et on y trouvera des vêtements (issus de marques vegan, bien sûr), mais aussi "des collections vegan de marques qui ne le sont pas", détaille Maud Pouzin à Cheek Magazine.



C'est qui ? Maud et Judith Pouzin sont sœurs jumelles, végétariennes, bientôt vegan, trentenaires et ont pu financer leur projet de boutique grâce à une campagne Ulue (complétée à 108%). Ce qui leur a mis le pied à l'étrier ? Le documentaire The True Cost, réalisé en 2015 par Andrew Morgan est dans lequel il décrypte les conséquences environnementales de la "fast fashion" (spoiler : ce n'est pas joli joli).



Pourquoi on aime ? Parce qu'elles ont osé se lancer dans l'aventure entrepreneuriale dans un univers encore sous-développé en France. On leur souhaite bonne chance.



5. Bienvenue en Corse avec Maison Macci

C'est quoi ? Du prêt-à-porter dédié aux femmes et conçu à partir de l'une des plus belle matière qui existe : la soie. Fière de son île, la créatrice de Maison Macci créée chaque année "un imprimé emblématique" à l'île de Beauté.



C'est qui ? C'est Marie qui tient les rênes de la Maison Macci. Cette "passionnée de dessin, de peinture et de couture", comme on peut le lire sur le site de la marque, est originaire de Calvi, en Corse. La couture et la borderie, c'est une affaire de grands-mères chez elle, on comprend donc que Marie se soit tournée vers cette passion tout en mettant sur le devant de la scène son île, qu'elle affectionne tout particulièrement.



Pourquoi on aime ? Parce que chaque pièce semble incroyablement bien coupée comme ce top asymétrique (175 euros) ou cette robe cache-cœur (255 euros).



6. Des dessous pas comme les autres

C'est quoi ? ODIESS, c'est une marque de lingerie mais aussi de maillots de bain et de tenues de sport 100% "made in France". Les matières sont finement sélectionnées par la créatrice pour réaliser des pièces glamour, sexy, tout en étant confortables (le parfait combo).



C'est qui ? La marque a entièrement été pensée par Aurore, jeune créatrice de 31 ans. Sur sa page KissKissBankBank (qui lui a permis de financer son projet grâce à une collecte), Aurore explique être "issue du prêt-à-porter féminin et d'avoir été styliste pendant 7 ans. Sa passion des "dessus dessous" l'a amenée à envisager la lingerie sous une autre facette.



Pourquoi on aime ? Parce que le discours de ODIESS est on ne peut plus ancré dans nos valeurs. Mettons de la lingerie pour ne pas plaire aux hommes mais pour se plaire d'abord à soi-même (avant d'envisager de roucouler avec monsieur ou madame). Aurore brise les codes et s'éloigne des stéréotypes habituels. On applaudit.



7. Restons "sauvage" au Pays Basque

C'est quoi ? Savage est une marque de vêtements éco-responsables, fabriqués à 100% avec du coton bio, d'accessoires de mode et de décoration basée au Pays Basque. Ambiance palmiers, surf et plages salées pour profiter de la douceur de vivre tout en portant du "Made in Europe" dans un look confortable.



C'est qui ? Delphine est une femme engagée qui, pendant son temps libre d'hôtesse de l'air, glisse sur les vagues du Pays Basque et imagine les pièces de sa marque, lancée en 2016.



Pourquoi on aime ? Parce que la marque de Delphine est pleine de "good vibes", que la femme de Savage est libre, indépendante et n'en a que faire des diktats de la beauté. Bonus non négligeable, Delphine reverse une partie des bénéfices de Savage à l'association Beach For Life. Sa mission : sensibiliser les enfants à la protection de l'océan. Indispensable pour une maman-surfeuse comme Delphine !



