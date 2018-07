publié le 24/04/2018 à 08:05

"Il est temps de révolutionner la mode !". Ce slogan, c'est celui de Fashion Revolution, le mouvement lancé à la suite de l’effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh en 2013, où un millier de personnes travaillant dans l'industrie du textile sont mortes. Ces hommes et ces femmes fabriquaient les vêtements que l'on retrouvait ensuite, sur les portants de grandes chaînes de mode en France et ailleurs.



Cette industrie est pointée du doigt par des associations spécialistes du sujet. L'irrespect des droits du travail comme des droits humains, les conséquences terribles pour l'environnement... toutes ces raisons ont poussé ces organisations à agir et à tirer la sonnette d'alarme : pour elles, il est urgent de repenser notre manière de consommer la mode.

Vous avez envie de vous engager dans cette voie mais vous ne savez pas comment commencer ? Vous aimez les fringues mais vous souhaitez avoir un impact plus positif sur la planète ? On vous explique par quelles étapes débuter.

Première étape pour inaugurer votre nouvelle vie avec un placard plus éthique : faire le tri dans vos affaires Crédit : Unsplash/Priscilla Du Preez

Étape 1 : Faîtes le ménage (et ne gardez que le nécessaire)

Première étape pour inaugurer votre nouvelle vie avec un placard plus éthique : faire le tri dans vos affaires. Inutile d'aller dans le minimalisme si vous n'avez pas envie d'aller si loin dans la démarche, mais vous savez bien qu'il traîne ici et là, au fond de votre placard, des vêtements que vous ne mettez plus depuis longtemps.



Peut-être qu'ils ne vous vont plus, qu'ils sont passés de mode ou abîmés. Peut-être encore que votre morphologie a changé, que vous n'aimez plus les t-shirts à motifs licornes mais qu'ils font de très bons hauts de pyjamas tout en vous rappelant vos jeunes années au lycée.

Bref, vous avez compris, ces fringues n'ont plus vraiment de place dans votre garde-robe. Il va falloir vous en séparer. Pour une opération rapide et efficace : videz tout sur votre lit ou votre canapé et préparez-vous au sacrifice. Ne gardez que le nécessaire, ce que vous mettez vraiment, ces robes dans lesquelles vous vous sentez bien et non pas celles dans lesquelles vous aimeriez rentrer un jour.

Étape 2 : Donnez, échangez, vendez, recyclez

Que faire des vêtements ayant atterri sur la pile "sacrifice" ? Vous avez diverses solutions avant de passer par la case poubelle. D'abord, vous pouvez les donner à une association ou les déposer dans un conteneur qui se chargera pour vous de leur donner une seconde vie.



Si vous aimez organiser des événements, vous pouvez accueillir des amies chez vous pour un "vide dressing" à petits prix ou un échange de fringues. Des sites comme Vinted vous permettent de faire la même chose avec des inconnues et par la Poste.



Vous avez l'âme d'une artiste ? Vous savez utiliser vos dix doigts pour créer du neuf à partir de (presque) rien ? Transformez un vieux jean en short pour l'été, une robe en t-shirt et construisez comme cela une garde-robe unique et qui vous ressemble entièrement.

Transformez un vieux jean en short pour l'été Crédit : Unsplash/Leighann Renee

Étape 3 : (Re)pensez votre manière de consommer

"Achetez moins mais mieux" : voici votre nouveau slogan, nouveau mantra, nouvelle philosophie de vie. À quoi bon mettre 30 euros dans cinq t-shirts si vous savez que les conditions dans lesquelles ils ont été conçus ne respectent pas toujours les droits du travail, des hommes et des femmes ? Probablement que dans six mois, ils ne vous plairont de toute façon plus, que les couleurs auront terni et que le col commencera à s’effilocher.



Préférez investir 30 euros dans un t-shirt fabriqué en France, à partir de coton bio certifié du label GOTS (Global Organic Textile Standard), par exemple. L'assurance indispensable pour garantir d'une pièce fabriquée dans le respect de l'environnement, des travailleurs et travailleuses de l'industrie du textile.



On vous l'accorde, la mode éthique est un peu technique quand on commence, il faut savoir changer ses habitudes, trouver de nouvelles adresses, écumer les sites internet, vous intéresser aux étiquettes. Pour cela, le site We Dress Fair remplira à la perfection cette fonction de carnet de nouvelles adresses éthiques et responsables et vous expliquera les caractéristiques des principaux labels. Son lancement est prévu dans les semaines à venir.







Pour accompagner ce changement sur le long terme, n'hésitez pas à vous renseigner Crédit : iStock / Getty Images Plus

Étape 4 : Éduquez-vous

Pour accompagner ce changement sur le long terme, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'associations comme l'AME (Association des Acteurs pour la Mode Éthique), de lire des ouvrages (Une mode éthique est-elle possible de Sbai Majdouline, à paraître le 26 avril aux éditions Rue de l'échiquier), regarder des documentaires (The True Cost, disponible sur Netflix).



Si vous disposez de moins de temps, lancez de temps à autre sur votre pause déjeuner ou à l'heure du goûter des conférences TedX pour des formats plus courts et ludiques. Exemples avec celles des designers Natsai Audrey Chieza et Jessie Arrington, de la chercheuse Clara Vuletich ou encore de Maxine Bédat, co-fondatrice d'une marque éthique - qui n'existe plus aujourd'hui.

> 'The True Cost' - Official Trailer Date : 11/04/2018

Étape 5 : Prenez soin de vos affaires

La durée de vie de vos vêtements dépend de la qualité des matières avec lesquelles ils ont été conçus mais aussi à la manière dont vous en prenez soin. Vous êtes une adepte des machines à laver ? Il va peut-être falloir là aussi revoir votre manière de nettoyer vos affaires.



Oubliez le lavage à 60° mais préférez celui à 30°, plus doux pour les tissus comme pour la planète. Côté lessive, et si vous passiez à la fabrication maison pour réduire vos déchets et l'utilisation de produits chimiques bourrés de perturbateurs endocriniens ?



Pour cela, rien de plus simple, le blog de la Famille (presque) zéro déchet vous explique pas à pas les étapes à suivre. L'heure est venue de retrousser vos manches et de passer à l'action !