publié le 25/04/2018 à 08:15

Pas toujours facile de décrypter les étiquettes des vêtements que l'on achète... À l'occasion de la Fashion Revolution Week, on repense notre façon de consommer la mode, on réfléchit aux désastres causés par l'industrie de la "fast fashion", la mode rapide et jetable.



La mode éthique promet des marques plus transparentes, une juste rémunération des ouvriers et ouvrières, des conditions de travail décentes, des tissus naturels ou recyclés... Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire la révolution dans notre placard ?

Une fois que l'on a trié toutes ses affaires, il est temps de renouveler vos habitudes de shopping en allant du côté de l'éthique. Mise à part les friperies ou le troc entre amies, vous pouvez également aller dénicher la perle rare auprès de créateurs et créatrices indépendantes. L'assurance d'une production (et donc, d'un achat) responsable. Notre sélection (loin d'être exhaustive) vous donnera quelques idées de départ, que vous n'aurez plus qu'à compléter.



Les sites de référence de la mode éthique

Avant de passer à une consommation de la mode plus responsable, il faut d'abord bien comprendre pourquoi la "fast fashion" a des conséquences désastreuses. "L'industrie de la mode fait des dégâts énormes", explique Isabelle Quéhé, responsable du mouvement Fashion Revolution France, dans une interview à RTL Girls.

Pour nous aider à comprendre tous les enjeux de la mode éthique, le site SloWeAre est une mine d'or. Entre le guide de lecture des étiquettes, la création de sessions shopping sur-mesure et des articles sur l'actualité de la mode, on y trouve des tonnes d'informations sur la fabrication des vêtements et ses conséquences humaines et écologiques.



Autre plateforme de référence : le site de l'association Universal Love. Fondée en 1995 par Isabelle Quéhé, elle défend une mode plus responsable et promeut des créateurs engagés. On peut y découvrir tous les événements organisés par l'association, comme l'opération "Changer la mode pour le climat", lancée à l'occasion de la COP 21 en 2015 à Paris.



Mettre en lumière des marques transparentes, c'est le credo de WeDressFair. Ce site, qui devrait être lancé à la fin du mois d'avril, mettra en avant des marques responsables et durables.

> Présentation de la plateforme WeDressFair

Grâce à une campagne de crowdfunding largement réussie, le site proposera de trouver, en quelques clics, des vêtements qui correspondent à votre éthique. Vegan, fait-main, recyclage, fibres naturelles... Il vous suffira de cocher le filtre qui vous intéresse pour trouver votre bonheur.

Les boutiques eco-friendly à visiter

Les magasins de mode éthique fleurissent depuis plusieurs années sur le territoire français. Ils font du respect des ouvriers, ouvrières et de l'environnement leur marque de fabrique. Née au début des années 2000, la marque EKYOG allie mode et engagement. Dans sa trentaine de boutiques en France, et sur son site web, elle propose des chemises, jeans, jupes dans des matières bio et naturelles.

Casser les préjugés sur la mode éthique, c'est ce que veut faire la créatrice de la marque Black Verveine. Dans sa boutique à Nantes, pas de ponchos péruviens ou de vêtements de "babas cool", et pourtant toutes ses créations sont en matières biologiques et naturelles. Ici, les collections sont en édition limitée, les vêtements sont simples, graphiques, et dans des matières soigneusement choisies.



C'est après plusieurs années en tant que styliste dans la "fast fashion", qu'Aurélie Guibart décide de lancer cette marque, centrée autour des valeurs écologiques et respectueuses des ouvriers.



Pour celles et ceux qui préfèrent dénicher des vêtements rétro et pas chers, direction les friperies. À Paris, BIS Boutique Solidaire est une figure de proue de la mode solidaire et responsable. Ouvert depuis 2012 dans le Marais, ce magasin achète des vêtements à des associations, les revend à petits prix, et s'illustre aussi dans une démarche d'insertion professionnelle en faisant travailler des personnes en grande difficulté.

Le concept a tellement de succès qu'une deuxième boutique a ouvert en 2016 dans le IXème arrondissement de Paris. Une bonne adresse pour aller faire du shopping tout en faisant une bonne action.

Les petites marques à suivre

Face aux géants de la "fast fashion", des créateurs et créatrices indépendants se lancent pour défendre les valeurs de la mode responsable. Pour préserver l'environnement, la marque HOPAAL propose des vêtements 100% recyclés et a même inventé... le pull du futur ! Le vêtement, entièrement fabriqué en France, a un impact environnemental quasi nul. Au lieu des 7.700 litres d'eau habituellement nécessaire pour confectionner un pull, il a suffi de 50 litres pour celui-ci.

Même état d'esprit pour la marque 1083, qui fabrique des jeans, et doit son nom à la distance en kilomètres qui sépare les deux villes les plus éloignées de France (Menton et Porspoder, un petit village au nord de Brest). Une façon d'insister sur le gain écologique du fait de produire en France.



Être une marque éthique, c'est aussi penser aux conditions de travail des personnes qui produisent les vêtements. La marque MUUDANA s'engage à promouvoir les savoir-faire de petits ateliers au Pérou, en Inde, au Vietnam... Elle confie la confection de ses vêtements à l'ONG "Pour un sourire d'enfant", une association qui protège et scolarise les enfants au Cambodge.

Pour terminer cette sélection, voici une marque qui montre qu'on peut faire preuve d'originalité et d'humour tout en achetant des vêtements responsables. Lancée il y 12 ans, la boutique en ligne Laspid propose des tee-shirts sérigraphiés issus du commerce équitable et en coton biologique. Une bonne idée pour faire des cadeaux éthiques à nos proches !