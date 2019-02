publié le 18/11/2018 à 10:00

Le 18 novembre 2018, Disney rend hommage à son personnage le plus célèbre : Mickey Mouse. La souris aux grandes oreilles et aux gants blancs fascine des générations et des générations de fans, depuis sa première apparition dans le dessin animé Steamboat Willie. Date à laquelle est aussi née, Minnie Mouse.



Mais Disneyland Paris ne parle pas de l’anniversaire de la célèbre héroïne au nœud rouge et à pois. Les opérations de communications sont exclusivement tournées vers Mickey, comme on peut le voir sur Twitter et le site officiel de Disney. Quid de Minnie ? Car il faut bien le dire, elle a aussi fait sa première apparition dans Plane Crazy (mai 1928), court-métrage d'animation muet américain où les deux souris sont dévoilées au public.

Dans cet épisode, Mickey se prend pour un pilote d'avion. Il essaye d'embrasser Minnie, mais cette dernière refuse ses avances. Et lorsqu"il finit par l'embrasser de force, elle saute de l'avion en vol, après lui avoir donné une claque et utilise sa robe pour atterrir en douceur.

> Plane Crazy Mickey Mouse Classic Walt Disney 1928 Sound Cartoon

La consécration avec "Steamboat Willie"

Malgré les dessins animés Crazy Plane et Mickey gaucho, Walt Disney choisit Steamboat Willie, diffusé le 18 novembre 1918 pour la naissance des deux souris. C'est le premier dessin animé Disney diffusé devant un large public et possédant une bande originale. C'est d'ailleurs Walt Disney himself qui double les voix de Mickey et Minnie.

> Walt Disney Animation Studios' Steamboat Willie

Mais "l'histoire" ne parle que des 90 ans de Mickey. "90 ans de fun avec Mickey, ça se fête ! Mais Minnie sera-t-elle prête à temps pour offrir à Mickey une surprise inoubliable ? C’est le moment de lui apporter votre aide !", peut-on ainsi lire sur le site officiel de Disney. Vous savez maintenant que le 18 novembre n'est pas que le jour de la naissance de Mickey.

Ce qui est quand même terrible dans tout ça c’est que la pauvre Minnie se décarcasse pour offrir à Mickey le plus beau des anniversaires alors que... personne ne pense à fêter son anniversaire à elle. Elle aussi a 90 ans. pic.twitter.com/ZDUdIDaa0m — Coco ¿ (@MyDisneyDream_) 12 novembre 2018