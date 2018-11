Les secrets de Mickey !

publié le 07/11/2018 à 13:00

Mickey 90 ans

Mickey est LE personnage transgénérationnel par excellence. Il a traversé 9 décennies et s’adresse à chaque âge. Il demeure surtout le personnage préféré des enfants. Aucun autre héros de fiction, classique ou contemporain, n’occupe une telle place dans le cœur et dans l’esprit du public. Mais saviez-vous qu’au départ tout a commencé par un lapin prénommé Oswald ? Walt Disney a ensuite eu l’idée d’une souris et c’est le 18 novembre 1928 qu’est projeté pour la première fois à New York le film « Steamboat Willie » avec Mickey Mouse. Le film est un triomphe ! Edith Rieubon, rédactrice en chef du Journal de Mickey nous racontera l'histoire de ce personnage culte !

