publié le 05/11/2018 à 12:58

Toy Story 4 s'annonce bouleversant. À en croire les propos de Tom Hanks - qui double le personnage de Woody - le quatrième volet de la saga de Pixar est très fort en émotion. Lors d'un entretien accordé à l'émission Chris Evans Breakfast Show, diffusée sur la BBC le 1er novembre 2018, l'acteur de 62 ans a confié avoir versé une larme lors de la scène de fin du film d'animation de Josh Cooley.



"Lorsque l’on enregistre Toy Story, on est dans la pièce avec l’équipe créative. Quand j’y suis allé pour mes derniers jours d’enregistrement, je voulais leur tourner le dos", a ainsi confié Tom Hanks. "Je ne voulais pas les voir et je prétendais qu’ils ne pouvaient pas me voir. Quand j’ai compris quelle direction ils prenaient, j’ai réalisé à quel point c'était un moment historique".

Quelques temps plus tôt, en septembre 2018, c'était son partenaire Tim Allen - il double le personnage de Buzz l'Éclair - qui s'était exprimé sur le sujet. "Je ne dois rien dire, mais c'est une histoire incroyable. L'idée qu'ils ont trouvée est si émouvante, si drôle, si géniale.(...) Ils ont de super personnages, mais plusieurs scènes à la fin ont été très difficiles à enregistrer", avait-il confié avec émotion lors d'une interview sur The Talk, rapportée par le site MovieWeb.

Avant de sortir vos mouchoirs il faudra s'armer de patience puisque Toy Story 4 ne sort que le 26 juin 2019 dans les salles françaises.