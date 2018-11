VIDÉO - Découvrez l'émouvant hommage d'un dessinateur Disney à sa femme décédée

Capture d'écran Youtube "For You"

publié le 14/11/2018 à 21:01

Gary Andrews et sa femme étaient mariés depuis treize ans. En octobre 2017, il était en voyage à Vancouver quand il apprend qu'elle est malade d'une septicémie. Alors qu'il entre chez lui en urgence, elle décède brutalement.



Cette histoire, il a voulu la raconter et la surmonter à sa façon : en dessinant. Animateur et illustrateur chez Disney, Gary Andrews a décidé de rendre un émouvant hommage à sa femme dans une vidéo diffusée sur la BBC. Interviewé par la chaîne de télévision, il explique la terrible année qui a suivi la mort de sa femme.

Il découvre que la seule manière pour lui de garder la tête haute, pour lui et leurs deux enfants, était de faire ce qu'il appelle "ses gribouillages", qui représentaient pour lui une forme de thérapie. "Je la dessine depuis 20 ans", explique-t-il. "Je ferme les yeux et je la vois".

À travers cette vidéo, il raconte la vie d'avant, le décès de sa femme, et l'après qu'il doit gérer seul. Mais Joy revient souvent sur le papier : toujours présente sans être là. On comprend qu'au fil des mois, Gary Andrews surmonte la difficile épreuve petit à petit, tout en lui déclarant son amour.