Nancy : un rendez-vous gastronomique dans un cadre exceptionnel

publié le 02/02/2021 à 11:40

Dans RTL vous régale, direction l'une des plus belles places au monde, la place Stanislas,du nom du beau-père d’un certain Louis XV. Un voyage au cœur de Nancy entre patrimoine historique et culinaire avec les macarons, bergamotes et autres mirabelles

Nancy est une ville pleine de surprises et de merveilles à découvrir. Cela va de la place Stanislas aux superbes maisons Art-Nouveau. Mais Nancy est aussi une ville qui compte près de 45.000 étudiants pour 110.000 habitants. La ville a été construite sur un marais et, dans des temps lointains, on disait "Nance" pour désigner les marais. De Nance à Nancy, il n’y avait finalement qu’une lettre !

La place Stanislas est elle-même construite sur un marais et on ne sait pas forcément que toute la place et les bâtiments qui la bordent reposent sur une forêt de pilotis. Or pour construire cette merveille inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, la légende raconte que les dragons qui vivaient ici furent chassés. Des dragons que l’on retrouve dans les décors des fontaines qui ornent le lieu.



Plus étonnant, Gustave Eiffel avait signé, près de Nancy, une exclusivité avec la société Fould-Dupont, propriétaire des hauts fourneaux de Pompey. Tous les fers employés par Eiffel devaient être achetés aux usines de Pompey. Et la Tour Eiffel ne fait pas exception. Ainsi, les 2.500.000 rivets, les 7.300 tonnes de charpente en fer du fameux emblème de la capitale ont été fabriqués dans les forges de Pompey , usine fermée définitivement en 1986.

Se régaler dans un décor exceptionnel

La réputation de la cité lorraine déborde largement nos frontières. Avec Prague et Bruxelles, Nancy compte parmi les capitales de ce mouvement architectural et artistique du début du XXe siècle. Les témoignages de cette époque glorieuse sont d’ailleurs légion. Il suffit d’évoquer la villa Majorelle, conçue par l’ébéniste Louis Majorelle en 1901... Le musée de l’école de Nancy où on découvre des merveilles à l’image de l’ensemble de verreries d’Émile Gallé qui sont incroyables.

À Nancy, on peut également manger dans un décor Art Nouveau, à la Brasserie l’Excelsior. Elle est inscrite au monuments historiques grâce à son mobilier Majorelle et ses verreries de Gruber.

Et si vous souhaitez remplir votre panier lors de votre passage, l'équipe de l'émission vous propose des Andouillettes de Nancy , le Saint Epvre, la Quetsche de Lorraine et la mirabelle de Lorraine ou encore la Visitandine. Pour savoir quoi faire de tous ces aliments, rendez-vous dans le podcast juste au-dessus.