Golfe du Morbihan : Niniches de Quiberon, Sardines et Gâteaux au menu !

RTL Vous Régale vous propose cette semaine une balade dans le golf du Morbihan. Au programme : des produits, des recettes, du patrimoine et une irrésistible envie de cuisiner. Véritable merveille de la nature, le golfe du Morbihan est devenu depuis longtemps un haut lieu du tourisme, avec notamment Belle-Ile-en-Mer...

Le golfe du Morbihan c’est d’abord une histoire d’eau. Ce territoire communique avec l’océan par un goulet étroit d’à peine un kilomètre de large entre Port Navalo et Locmariaquer. À chaque marée, ce sont 400 millions de mètres cube d’eaux qui rentrent et qui sortent par ce goulet. Interdiction de rater l’heure de la marée pour quitter la côte et se rendre sur l’île de Groix. Là-bas habitent les "greks". Pourtant, les habitants de l’île s’appellent les groisillons. Mais les étrangers, les marins de passage, ont pris l’habitude au fil du temps de les surnommer "Greks", du nom de la cafetière, en breton.

Et ce petit coin de paradis ne serait pas mythique si l’on n’y avait déposé ses îles. À l’image de l’île aux Moines, une île où l’odeur des goémons se mêle à la senteur des pins. Grâce à un climat particulièrement doux, camélias, mimosas et palmiers y poussent à profusion. Les habitants sont très fiers de leurs 3 oliviers. C’est la plus grande île du golfe avec sa forme de croix et ses bois qui lui donnent un air romantique à souhait.

Enfin, le golfe du Morbihan possède une splendide ville, Vannes. Son centre ville est encore délimité par de hauts remparts médiévaux sur son côté est. Quelques portes historiques existent toujours. La plus connue étant la porte Saint Vincent, qui date du 17ème et porte le nom du St patron de la ville. Au cœur de la ville historique, c'est un festival de vieilles demeures à pans de bois avec parfois de beaux encorbellements.

Mais si le patrimoine culturelle et historique du golfe du Morbihan nous épate, son patrimoine culinaire, lui aussi, n'est pas en reste... RTL vous régale vous emmène à la rencontre d'artisans, producteurs et consommateurs, qui partagent avec vous les meilleurs plats de la région, comme les niniches de Quiberon, ces sucreries caramélisées, ou encore les sardines de Belle Iloise... Sortez les couverts et régalez-vous !