Lille : bière, gaufre, cramique et recette de saison avec le chef Florent Laydin

publié le 14/11/2020 à 11:38





RTL Vous Régale est à Lille ce samedi 14 novembre, pour vous faire découvrir les meilleures spécialités culinaires de la ville mais aussi ses estaminets, ces lieux chargés d’histoires qui ne sont pas vraiment des cafés ni des restaurants, mais où on sert une cuisine des plus savoureuses.



Dans l'émission, on évoque aussi la gare de Lille-Flandres mais aussi la boulangerie Paul, une franchise lilloise depuis cinq générations. Et puis un peu d'histoire avec cette anecdote à connaître sur la capitale des Flandres : lorsqu’elle devient française en 1668, elle s’appelle encore LYSLE. L’explication est très simple et logique lorsqu’on sait que la cité fut fondée sur une île qui était entourée par une rivière : la Deûle. Cela expliquerait les problèmes de sous-sol malheureusement souvent inondés...

Alors entre bières brassées avec amour, moules-frites et craquelin, partons ensemble à la découverte des spécialités lilloises sans oublier nos invités et notre défi frigo ! RTL Vous Régale, c’est l’émission qui rend le confinement plus doux, l’émission qui vous rappelle que la vraie vie sera bientôt de retour avec ses restos, ses voyages et ses tablées de copains qui font la fête.

Les spécialités incontournables

Luana Belmondo nous parle de la gaufre Meert. A Lille, il existe une des plus anciennes pâtisseries de France, Meert qui donne le nom à ces fameuses gaufres à la vanille cuites entre deux fers. Il s’agit d’une pâte briochée, fourrée d’un mélange de sucre de vanille de Madagascar et de beurre. On doit le consommer dans les huit jours suivant son achat car elle ne contient pas de conservateurs.



Charles De Gaulle, quand il est était enfant, gardait toujours un franc dans sa poche pour s’offrir une gaufre chez Meert. Une fois président de la République, il continua à se faire livrer à l’Élysée ces fameuses gaufres.



De son côté, Jean-Sébastien Petitdemange nous parle des babeluttes de Lille,

un bonbon qui remonte au 19ème. Il était donné par les chiffonniers aux enfants qui leur apportaient de la ferraille, des vieux vêtements… C’était simplement un sirop de mélasse cuit et solidifié. Aujourd’hui il est composé de sucre, de vergeoise, de lait de beurre et de vanille.



Mais n'oublions pas non plus les spécialités du coin que sont la cramique, petite brioche au sucre perlé fourrée de raisins secs mais aussi la bière, qui est aux gens du Nord ce que le vin est au clergé. Sacrée ! Aujourd'hui, quelques dizaines d'artisans-brasseurs ayant chacun leur méthode, leur mélange et leurs secrets sortent des bières singulières et encore inimitables.

La recette du chef Florent Ladeyn, finaliste Top Chef

Le chef Florent Ladeyn, possède plusieurs restaurants, dont un à Lille. Son créneau ?

Le 100 % local, ce qui implique qu'il travaille sans poivre, sans poudre d'amande, sans chocolat, sans fruits exotiques, sans citron, sans huile d'olive, sans vanille... Et sans chercher nécessairement à trouver des produits de substitution !

Voici sa recette, simple à faire à la maison avec des produits de saison : les gnocchis au potiron sauce mimolette.

- Faire rôtir les courges au four.

- Retirer la chair.

- Faire une pâte à choux.

- Mélanger les deux et mettre ce mélange dans une poche à douille (ou un sac à congélation transparent, après avoir coupé le bout avec un ciseau) - Dans une marmite d’eau salée faire tomber des gnocchis.

- Et mélanger vos gnocchis dans une crème à la mimolette !

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager ! Vous allez jouer pour gagner le "Cook Expert" de Magimix Pour vous aider à réaliser des plats gourmands et sains "100% faits maison".

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !